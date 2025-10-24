Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Slušaj vest

Primena izmenjene uredbe trebalo bi da počne naredne sedmice. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je rekla da inspekcijske kontrole pokazuju da se trgovci sve odgovornije ponašaju i da poštuju Uredbu o ograničavanju trgovinskih marži, ali i da i dalje vrše pritiske na dobavljače, zbog čega će biti usvojen aneks Uredbe.

Uredba se menja od nedelje

- Od nedelje će uredba ponovo biti izmenjena, u delu koji nam je jako važan. Obavestićemo trgovce da zaključe anekse sa dobavljačima, čime će se njihov poslovni odnos u potpunosti pravno uskladiti s uredbom. To radimo upravo zbog pritisaka koji su postojali, kako bi se predupredila mogućnost da, kada uredba istekne, fakturišu davanja i naplate nešto što sada ne mogu. Postoji dosta straha i mi smo to prepoznali - rekla je Lazarevićeva za RTS.

Ona je istakla da je Srbija dozvolila mnogo viši procenat marži nego druge zemlje koje su donosile slične mere.

Bugarska kopira recept Srbije, ovo im je plan kako će kontrolisati cene namirnica, više o tome u posebnom tekstu.

- Ako ograničite marže na 20 odsto, a ne na 10 kao neke druge zemlje, dajete trgovcima dvostruko veći prostor. Jer, ako želite da nešto što je postalo duboko ukorenjeno menjate sistemski i dugoročno, onda morate da radite korak po korak i da minimalno narušite ono što funkcioniše i što je slobodno tržište. Nama jeste tendencija da trgovci budu profitabilni, ali na zdravijoj osnovi - da imamo niže cene, da dobavljači budu rasterećeni nepodnošljivih rabata, i da imamo niže cene, kao i akcije na koje su potrošači i te kako navikli - ukazala je Lazarevićeva.

Akcije nisu dovoljne

Navela je da sama redovno odlazi u markete i da je pre nekoliko dana u jednom od njih videla da se "sve žuti", misleći na akcijske cene, i konstatovala da je to dobro, ali ne i dovoljno.

"Svega ima. Uradite nešto, i onda u hodu naučite mnogo više. Isprovocirate, pa i druga strana počne da radi neke stvari, a vi to pratite i u skladu s tim reagujete. Mnogo toga ne bismo znali da uredba nije doneta. Ona nam je pomogla da i dalje otkrivamo šta se sve krije iza cena, rekla je Lazarevićeva.

Ministarka je ukazala da je i ranije bilo pokušaja da se ograniče cene, kao i da je pandemija bila posebno turbulentan period, te da je činjenica da je rast marži intenziviran od 2021. godine.

- U svemu tome imate kompanije koje su strani investitori i koje traže neka svoja prava. Vrlo je kompleksno, ali se borimo - istakla je ona.

Kartelsko dogovaranje

Osvrćući se na izveštaj Komisije za zaštitu konkurencije o kartelskom dogovaranju i činjenicu da se on još uvek čeka, Lazarevićeva je ukazala da je Komisija nezavisna institucija u čiji rad ne može da se meša.

Ona je rekla da dobija informacije da proces napreduje i da će se uskoro pojaviti sa krajnjim nalazima.

- Ono što mi vidimo na terenu, pogotovo sada kada ih pratimo na nedeljnom nivou, jeste da su neke cene bile prilično usklađene. Iskreno verujem da se možda ne dogovaraju, ali prate jedni druge. I svima njima je dobro, a krajnju cenu plati potrošač - navela je ona.