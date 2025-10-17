Slušaj vest

Mere obuhvataju širok spektar, od ograničenja marži do najave zakona protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Sada, međutim, sledi ključni korak: sastanak resornog ministarstva sa trgovcima, posle konsultacija sa dobavljačima, s ciljem da se uspostavi pravedniji i stabilniji sistem snabdevanja.

Ovo je bila tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji, a sagovornici urednice i voditeljke Snežane Petrović bili su prof. dr Aleksandra Tomić, ekonomista i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Foto: Kurir Televizija

- Podsetiću građane da je u avgustu Vlada donela uredbu da štiti cenu osnovnih pet namirnica koje su jako bitne uopšte, pogotovo za onaj najugroženiji sloj ljudi koji žive na minimalnom ličnom dohotku ili minimalnim penzijama. A šta se dešava? U septembru su donešene uredbe za marže, koji je izazvao određeni otpor trgovinskih lanaca koje su već bili stvarali određeni kartel, zato što je Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak u prošlom oktobru, jer je videla da su se dogovorila četiri najveća lanca - kaže Tomić.

Osvrnula se i na rad inspekcija koji je izrekao i prve kazne.

- Mi imamo a priori odnos inače da prkosimo državi. E onda su naravno nastupili mehanizmi. Inspekcije su počele da rade svoj posao i mislim da je to bio dobar pokazatelj da država mora da sprovede ono što je donela. I onda je došlo do ateriranja svih ostalih koji su spustili te marže i doveli na nivo onaj koji zaista stoji po zakonskim rešenjima. Mali dobavljači sigurno su videli svoju šansu da na određeni način zaista mogu da funkcionišu jer su bili ugušeni do sada - istakla je Tomić.

Drugi sagovornik u studiju Kurir televizije osvrnuo se na gasni sporazum koji imamo sa Rusijom.

- Što se tiče gasa, ja mislim da je tu malo velika i fama. Ja mislim da tu ima mnogo više politike nego realnosti. Ja, koliko znam, evo profesorka može da me ispravi, da je nama oko 250 miliona dolara uvoz gasa na godišnjem nivou. Tako sam našao cifru, znači ne može da bude nešto mnogo veće. I da je malo veća, nisu milijarde u pitanju - rekao je Đokić.

Govorio je i o alternativnim rešenjima za gas.

Foto: Kurir Televizija

- Ne znam šta Rusi nama tako nude povoljnije da mi sad treba tu da sedimo i da čekamo,koliko god oni nama ponude, to je mesečni prihod NIS-a. Uštedeli bismo 20-30 miliona, a mi imamo alternative za gas. Ja mislim da je zato došla Ursula fon der Leijen. Kada je počeo rat u Ukrajini, tada su svi hteli da se skinu sa ruskog gasa i nafte upravo iz razloga što su se razvila ta zavisnost. Evropska unija je napravila mehanizme i opredelila novac za svaku državu za tu tranziciju sa ruskog gasa kako bi te pokrili cene. I opredeljeno, mislim, čak i oko 200 miliona evra za Srbiju, da ako mi budemo našli druge načine izvora, a ne ruske, da može da se pokrije razlika. Gasa ima, mi imamo interkonekciju, može da se kupi gas čak i po tržišnoj ceni, nije to neka dramatična razlika. To je više političko pitanje da ostanemo zavisni od Rusa - smatra Đokić.

