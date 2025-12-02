Slušaj vest

U opštini Čajetina utvrđene su nove prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu na teritoriji opštine Čajetina. Postoji 6 zona, a to su ekstra zona, prva zona, druga zona, treća zona, četvrta zona i peta zona. Ekstra zona je najopremljenija zona u smislu komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima i uglavnom se odnosi na Zlatibor.

Po toj odluci cene za poslovne zgrade su ostale na nivou prošlogodišnjih od 399.300 dinara u ekstra zoni (centar Zlatibora), dok je u Beograd za istu ekstra zonu cena 342.852 dinara, a u Užicu je tri puta niža cena (128.725 dinara).

Kada su u pitanju stanovi cena kvadrata na Zlatiboru u ekstra zoni su poskupeli za oko 18.000 dinara, odnosno sa 239.580 dinara povećana na 257.767 dinara. U odnosu na Beograd cena je niža za oko 4.000 dinara, a duplo skuplje nego u Užicu.

Cena po kvadratu za kuće je ostala na nivou od prošle godine – 93.170 dinara što je dva i po puta niža cena nego u ekstra zoni u Beogradu.

Cene za garažna mesta i pomoćne objekte su za 2026. godinu u odnosu na prethodnu su niže za oko 3.000 dinara, odnosno sa 77.594 dinara u prošloj godine sniženo je na 74.577 dinara, što je za oko 40.000 dinara niže nego u Beogradu, ali skoro isto od cene za garažu u Užicu .