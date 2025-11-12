Slušaj vest

Do kraja godine sve stambene zgrade moraće da imaju svoj OIB, odnosno poreski broj pravnog lica. Time će se olakšati naplata pričuve, komunalnih usluga, ali i vođenje sudskih postupaka. Zgrade koje imaju odvojene ulaze moći će se registrovati i kao posebne jedinice. Rok za registraciju ubrzano se približava, a i upravnici i stanari su zabrinuti - posla je mnogo, ljudi malo, a bez OIB-a neće biti moguće ostvariti državne podsticaje.

- Suvlasnici moraju aktivno učestvovati u procesu. Upravitelj će organizovati obilazak zgrade, popis stanova, označavanje prema propisanom rasporedu u smeru kazaljke na satu, kao i izradu skica posebnih delova objekta, koje se potom unose u sistem i podnose kao službeno rešenje - objašnjava Zdravko Vladanović iz Udruženja predstavnika suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu.

Od jula, otkako je počeo upis u registar zgrada, izdato je oko dve hiljade OIB brojeva, dok je još oko hiljadu u postupku obrade - što je daleko od stvarnog broja zgrada i ulaza. Upravitelji koji su zaduženi za prijave priznaju da neće uspeti da završe posao do kraja godine.

- U sektoru upravljanja ima svega 450 do 500 zaposlenih, a količina podataka koju treba proveriti je ogromna. Za svaku nekretninu moramo uneti tačne informacije - ime, prezime, kvadraturu, opis objekta i slično - kaže Dražen Pomper iz Udruženja „Upravitelj“.

Foto: Kurir, Shutterstock

Iz Ministarstva stambene politike poručuju da zasad ne planiraju da produže rok ili menjaju pravilnik, ali razmatraju prelazno rešenje.

- Ono o čemu trenutno razgovaramo jeste da se unos ugovora o upravljanju zgradom u registar privremeno smatra zahtevom za dodelu OIB-a. Ako bi upravnici do kraja godine uneli sve ugovore, smatrali bismo da su ispunili svoj zakonski deo obaveza - navodi Tomislav Jukić, direktor Uprave za stambenu politiku.

Ceo proces trebalo bi da bude završen tokom naredne godine, a troškovi će se pokrivati iz rezerve. U zavisnosti od veličine objekta, to može iznositi i po nekoliko stotina evra.

- Ako zgrade i predstavnici poseduju tlocrte, podloge ili etažne elaborate, to će znatno ubrzati postupak. Ako ne, svaku etažu treba posebno nacrtati i evidentirati - dodaje Pomper.

Država već priprema dva programa - jedan za obnovu fasada, a drugi za ugradnju liftova u postojeće zgrade.

- Za sve buduće državne programe finansiranja uslov će biti da zajednica suvlasnika ima svoj OIB - istakao je Jukić.