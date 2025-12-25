Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić juče je otvorio deonicu na auto-putu E-761 (Moravski koridor)petlja "Vrnjačka Banja" - petlja "Vrba", a u planu je izgradnja još čak 936 kilometara puteva.

Naime, nova deonica Moravskog koridora auto-puta Pojate-Preljina u dužini je od 14,3 kilometra.

Nakon što je deonica Moravskog koridora puštena u saobraćaj, ekipa RINE provozala se ovim auto-putem koji je od velikog značaja za Srbiju, jer će povezati preko pola miliona ljudi.

Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku ispod:

Deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), svečano je otvorena danas, što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 kilometra i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Moravski koridor je i prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja - Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo.

Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada će biti dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.