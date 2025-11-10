Slušaj vest

Kako je objavaljeno na ovom portalu pored neverovatno visoke cene budući kupac će morti da plaća i godišnje troškove održavanja i zakup zemljišta za pristup obezbeđenom prostoru.

Parking mesto u podzemnoj garaži

Ovo parking mesto nalazi se u sigurnoj podzemnoj garaži ispod stambenog kompleksa sa kapijom, koji gleda na reku Temzu u jugozapadnom delu Londona, piše Luxury property news.

Ali čak i nakon što izdvoje šestocifren iznos za  ovu parcelu, kupci će morati da plaćaju još i 542 funte godišnje za troškove održavanja, odnosno po 271 funtu svakih šest meseci.

Parcela ima površinu od 10,31 kvadratni metar, a vlasnik će moći da pristupi prostoru pomoću elektronskog ključa (foba).

Nadzor 24 sata dnevno

Parking mesto ima obezbeđenje 24 sata dnevno i punjač za električna vozila.

Sigurnosna kapija koristi sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR). U opisu stoji: „Ovaj prostor je deo bezbedne podzemne garaže unutar stambenog kompleksa sa kapijom, koji se nalazi uz reku Temzu.“

Oglas je postavila agencija Purple Bricks.

Ne propustiteNekretnineCENA GARAŽE U BEOGRADU KAO KUĆE U SREMU: Kvadrat ide do 4.000 evra i biće sve skuplje
belvil-marina.jpg
NekretnineČOVEK OD IZNAJMLJIVANJA PARKINGA ZARADI VIŠE OD 20.000 €! Na vreme razvio biznis, pa mu pošlo za rukom, otkriva i kako
LOZNICA - Stalno puno.JPG
InfoBizGARAŽA KOŠTA KAO DVOSOBAN STAN: Evo koliko je mesečni najam garažnog mesta u Beogradu, OZBILJAN BIZNIS
shutterstock-530751511.jpg
BeogradGARAŽE U BEOGRADU SKUPLJE OD GARSONJERE! Cene skočile u nebesa, koštaju i 50.000 evra, a mnogi ih kupuju pa rentiraju
shutterstock-530751511.jpg