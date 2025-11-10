Slušaj vest

Kako je objavaljeno na ovom portalu pored neverovatno visoke cene budući kupac će morti da plaća i godišnje troškove održavanja i zakup zemljišta za pristup obezbeđenom prostoru.

Parking mesto u podzemnoj garaži

Ovo parking mesto nalazi se u sigurnoj podzemnoj garaži ispod stambenog kompleksa sa kapijom, koji gleda na reku Temzu u jugozapadnom delu Londona, piše Luxury property news.

Ali čak i nakon što izdvoje šestocifren iznos za ovu parcelu, kupci će morati da plaćaju još i 542 funte godišnje za troškove održavanja, odnosno po 271 funtu svakih šest meseci.

Parcela ima površinu od 10,31 kvadratni metar, a vlasnik će moći da pristupi prostoru pomoću elektronskog ključa (foba).

Nadzor 24 sata dnevno

Parking mesto ima obezbeđenje 24 sata dnevno i punjač za električna vozila.

Sigurnosna kapija koristi sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (ANPR). U opisu stoji: „Ovaj prostor je deo bezbedne podzemne garaže unutar stambenog kompleksa sa kapijom, koji se nalazi uz reku Temzu.“