Prvog dana, 2026. godine, Gradska opština Čukarica će organizovati sjajan program u okviru „Ulice otvorenog srca“, sa početkom od 10.00 h sa ciljem prikupaljanja sredstava za pomoć deci i odraslima sa smetanjama u razvoju. Prema rečima predsednika Gradske opštine Čukarica, Nikole Aritonovića, ove godine su se kao organizatori i domaćini potrudili da Požeška ulica okupi što veći broj Čukaričana ali i svih drugih gostiju, ne samo zbog bogatog programa za sve uzraste već i zbog želje da se finansijski pomogne sugrađanima kojima je pomoć prekopotrebna.

- Gradska opština Čukarica i Turistička organizacija Čukarica će organizovati bogat program, 1. Januara 2026., ULICU OTVORENOG SRCA u POŽEŠKOJ ulici , sa ciljem prikupljanja sredstava za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju kojima je neophodna obrazovna, vaspitna, zdravstvena, socijalna i psihološka podrška i zaštita, u Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Sveti Sava“ na Umci. Ovim gestom smo hteli da podržimo ovu posebno osetljivu kategoriju dece i odraslih i ustanovu koja se brine o njihovom osposobljavanju za život - izjavio je Aritonović.

Ove godine Čukarica je pripremila bogat dečji program koji počinje u 11.30 h, nastupom hora Dečjeg kulturnog centra Beograd. Dečije pozorište “Pan teatar” izvešće popularnu predtavu “Ledena kraljica” koja će da upotpuni zimsko praznično raspoloženje. Naravno

ponovo će se na sceni naći klovnovsko – mađioničarska iznenađenja kao deo novogodišnje čarolije. Direktorka TO Čukarica, Dragana Zec naglasila je da su svi programi besplatni i da je osim za dečije programa, ogromno interesovanje za nastup “Tropiko benda”.

- Prema našem planu nastup „Tropiko benda“ treba da počne u 14.00 h. Na binu u Požeškoj ulici. Dolazi nam jedan od najpopularnijih domaćih pop bendova nakon brojnih koncerata u Areni, Sava Centru i širom Evrope. Tropiko bend je autor oko 80 pesama i nadam se

da će kao i uvek napraviti dobru atmosferu i razgaliti srca publike, ovog puta sa ciljem da budu humani jer cilj ove manifestacije jeste da se okupi što više ljudi ali kako bismo prikupili što više sredstava za bar jedan deo sugrađana kojima je naša pomoć potrebna i prvi januar je svojevrstan test humanosti. Ideja je da se setimo onih kojima u životu nije sve lako, kada je nama najlepše, a sve što treba da uradimo jeste da kupimo „crveni nosić“ od naših kolega iz TO Čukarica koji će biti smešteni preko puta glavne bine - poručila je direktorka TO Čukarica, Dragana Zec.