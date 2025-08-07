Slušaj vest

Neimenovani čovek je — tiho i bez ikakve želje da se ističe — pokazao humanost na delu i u jednoj apoteci u Maglaju platio dug koji je iznosio 547,30 KM (oko 32.711,38 dinara).

Naime, ovaj gest je podelio na društvenim mrežama član humanitarnog Udruženja "Hajr Maglaj", a potom i objasnila o čijem računu je reč.

- To su računi penzionera, ratnih veterana, ljudi koji žive sami i bore se sa minimalnim prihodima — ljudi koji ne traže mnogo, ali se svakodnevno bore dostojanestveno - napisao je i podelio fotografiju računa.

Objava o izmirenom računu Foto: Drustvene Mreže

Kako je dodao, ovaj čin nije samo materijalna pomoć, već snažna poruka solidarnosti i zajedništva!

- Dobro se ne oglašava, ali uvek ostavi traga!