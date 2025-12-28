Batajnica uskoro dobija moderan park! Na mestu dotrajalog terena niče prava zelena oaza
Gradska opština Zemun započela je izgradnju modernog porodičnog parka u ulici Dimitrija Lazarova Raše, na prostoru koji će biti potpuno preobražen u savremenu zelenu oazu.
Umesto dotrajalog košarkaškog terena i starog dečijeg igrališta, Batajničane će dočekati prostran, multifunkcionalan park, pažljivo osmišljen da odgovori na potrebe i najmlađih i odraslih. Deo prostora biće popločan, dok će veći deo činiti uređene zelene površine, sa novim igralištem i sportskim sadržajima na otvorenom.
Posebna pažnja posvećena je bezbednosti dece – igralište će biti obloženo mekanom tartan podlogom, a u ograđenoj zoni biće postavljene ljuljaške, tobogani, njihalice, klackalice i interaktivni paneli koji podstiču igru i razvoj mališana. Za roditelje i starije sugrađane predviđen je kutak za odmor, sa natkrivenim klupama koje će pružiti prijatan prostor za predah.
Projekat „Beograd na novim temeljima“ sufinansiran je iz budžeta Grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda i Sekretarijata za informisanje.
BiznisKurir/BizPortal