Gradska opština Zemun započela je izgradnju modernog porodičnog parka u ulici Dimitrija Lazarova Raše, na prostoru koji će biti potpuno preobražen u savremenu zelenu oazu.

Umesto dotrajalog košarkaškog terena i starog dečijeg igrališta, Batajničane će dočekati prostran, multifunkcionalan park, pažljivo osmišljen da odgovori na potrebe i najmlađih i odraslih. Deo prostora biće popločan, dok će veći deo činiti uređene zelene površine, sa novim igralištem i sportskim sadržajima na otvorenom.

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti dece – igralište će biti obloženo mekanom tartan podlogom, a u ograđenoj zoni biće postavljene ljuljaške, tobogani, njihalice, klackalice i interaktivni paneli koji podstiču igru i razvoj mališana. Za roditelje i starije sugrađane predviđen je kutak za odmor, sa natkrivenim klupama koje će pružiti prijatan prostor za predah.