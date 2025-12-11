Slušaj vest

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je potvrdu kojom se, po rešenju o građevinskoj dozvoli od 1. jula ove godine, potvrđuje prijava radova investitoru Koridori Srbije d.o.o, Beograd, za izgradnju deonice Vrba - Adrani na koridoru Pojate - Preljina (Moravski koridor).

Deonica obuhvata trasu od km 67+680,41 do km 81+476,86, u dužini od 13,79km, sa priljučenjem na Državni put IB reda br. 24 preko denivelisane raskrsnice "Vrba" u Zaklopači kod Kraljeva.

Foto: Youtube

Takođe, potvrda prijave radova je izdata i Gradu Kraljevo za regulaciju vodotokova Balaban potok na km 68+664.58 i Potok Klican na km 70+977.08, u Zaklopači.

Datum planiranog početka izvođenja radova koji su investitori naveli u prijavi je 8. decembar 2025. godine, a sa izvođenjem radova se, kako je navedeno, može otpočeti po objavljivanju ove potvrde.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je prošle nedelje na svom Instagram nalogu da će deo Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe u dužini od 14,3 kilometara biti otvoren za nekoliko dana.

Ukupna dužina Moravskog koridora, auto - puta koji će povezati Kraljevo, Kruševac, Vrnjačku Banju i Trstenik je oko 110 km.

Koridor čine tri deonice - Pojate-Kruševac (27,83 km), Kruševac-Adrani (53,88 km) i Adrani-Mrčajevci-Preljina (30,66 km).

Izgradnja koridora počela je krajem 2019. godine, a izvodi ih tursko-američki konzorcijum Behtel Enka. Saobraćajnica je projektovana za brzine do 130 kilometara na čas i, kako je najavljeno, biće prvi digitalni i najširi autoput u Srbiji.

Kako smo pisali prošlog meseca država se zadužila sa dodatnih 260 mil EUR za gradnju ovog koridora a reč je o Ugovoru o kreditnom aranžmanu koji se odnosi na zajam uz garanciju britanske agencije UKEF.