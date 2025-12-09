Slušaj vest

Jedan od najvećih nemačkih maloprodajnih lanaca, Edeka, pokrenuo je novi program koji kupcima omogućava da stare elektronske uređaje zamene za novac, kredit ili vaučer za kupovinu. Umesto da telefoni, tableti i drugi gedžeti ostanu zaboravljeni u fiokama ili završe u komunalnom otpadu, potrošači ih sada mogu iskoristiti kao vrednost. Program je deo šire strategije smanjenja elektronskog otpada i razvoja održivijih praksi, a realizuje se u saradnji sa Soldmineom, holandskim startapom specijalizovanim za otkup i ponovnu upotrebu e-otpada.

Proces funkcioniše tako što korisnik prvo pristupa platformi Soldmine, bira kategoriju uređaja (mobilni telefon, Mac računar, tablet, gejming konzola, pametni sat ili audio oprema) i unosi detalje o modelu, stanju, ispravnosti i eventualnim oštećenjima. Sistem zatim procenjuje realnu vrednost uređaja, uzimajući u obzir mogućnost popravke ili preprodaje. Za sada su obuhvaćeni samo manji elektronski uređaji, dok veći aparati poput televizora, monitora i kućnih mašina nisu uključeni.

Kada se utvrdi vrednost, kupac bira oblik nagrade: punu isplatu u novcu, Edeka Smart kredit ili vaučer za kupovinu u Edeki, koji često dolazi u nešto većem iznosu. Za novčanu isplatu potrebno je ostaviti lične i bankovne podatke.

Razlog za uvođenje ove usluge leži u činjenici da e-otpad predstavlja jednu od najproblematičnijih vrsta otpada u Evropi. U EU se godišnje stvori preko 12 miliona tona elektronskog otpada, a veliki deo ga završi nepropisno odložen. Iako Nemačka prednjači u reciklaži, procene pokazuju da većina starih mobilnih telefona nikada ne stigne do reciklažnih centara. Ovim programom Edeka želi da olakša pravilno odlaganje uređaja, podstakne cirkularnu ekonomiju i istovremeno ponudi finansijsku motivaciju potrošačima.

Svaki uređaj prolazi kroz princip „druge šanse“, ako je moguća popravka, prodaje se kao polovan, a ako nije, recikliraju se korisni delovi poput metala, baterija i plastike.

Stručnjaci navode da je Edeka prvi veliki nemački lanac koji je ovakvu uslugu integrisao u svoj poslovni model, i očekuje se da bi ovaj trend mogao postati standard u Evropi, posebno uz strože propise o otpadu i rast interesovanja za održive prakse. Prvi korisnici ističu jednostavnost procesa i činjenicu da stari uređaj sada mogu pretvoriti u olakšanje na kasi – što je, u vreme visoke inflacije i rasta životnih troškova, dodatni razlog da program bude dobro prihvaćen.