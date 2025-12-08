Slušaj vest

Narodna banka Srbije saopštila je da zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3950 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je u odnosu na evro slabiji za 0,2 odsto u poređenju sa proteklim mesecom.

Na godišnjem nivou dinar je oslabio za 0,4 odsto, dok je od početka godine zabeležio pad od 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 100,6214.

U odnosu na mesec ranije dinar je prema dolaru jači za 1,0 odsto, na godišnjem nivou beleži rast od 9,9 odsto, a od početka godine porast od 11,7 odsto.