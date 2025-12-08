Slušaj vest

Narodna banka Srbije saopštila je da zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3950 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je u odnosu na evro slabiji za 0,2 odsto u poređenju sa proteklim mesecom.

Na godišnjem nivou dinar je oslabio za 0,4 odsto, dok je od početka godine zabeležio pad od 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 100,6214.

U odnosu na mesec ranije dinar je prema dolaru jači za 1,0 odsto, na godišnjem nivou beleži rast od 9,9 odsto, a od početka godine porast od 11,7 odsto.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 5. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara
zoranajevtic-edit-copy.jpg
InfoBizNarodna banka Srbije saopštila današnji kurs dinara: Neznatna promena vrednosti u odnosu na sredu
Novčanice dinara
InfoBizDinar i dalje u blagom padu: NBS objavila kursnu listu za 3. decembar 2025.
novac
InfoBizDinar nikad slabiji u odnosu na evro od početka godine: NBS objavila koliko danas vredi
novčanik pun para