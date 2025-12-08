Slušaj vest

Na Redditu, u zajednici AskCroatia, jedna radnica je podelila emotivnu ispovest. Nakon samo četiri meseca rada, razmišlja o otkazu zbog izuzetno stresnog i napetog radnog okruženja. U objavi je napisala:

- Četiri meseca radim u firmi i često plačem pre posla, nedeljom ne mogu smiriti paniku... Na poslu vladaju napetosti, posebno od nadređenih. Nema napretka ni povišica, a razlike među zaposlenima su velike. Volela bih pre pronaći nešto drugo, ali ne znam kada će se to desiti.

Važnost mentalnog zdravlja

Korisnici Reddita su brzo reagovali i delili savete. Jedan korisnik ističe:

- Psihičko zdravlje je važnije od finansija. Posle četiri meseca realno ne očekuj povišicu.

Drugi korisnik savetuje:

- Prve dve rečenice same po sebi su dovoljan razlog za otkaz. Otvori bolovanje i paralelno traži novi posao. Ne očekuj povišicu u prva četiri meseca, osim ako ti je ranije obećana. Život je prekratak da plačeš zbog posla gde se ljudi iživljavaju.

Treći korisnik deli lično iskustvo:

- Ako osećaš grč u stomaku kada pomisliš na posao, beži. Meni se isto desilo, našao sam novi posao i preporodio se.

Otkaz odmah ako finansije dopuštaju

Neki savetuju:

- Ako finansijski možeš da izdržiš, daj otkaz odmah i traži novi posao. Ako ne, radi dok ne pronađeš bolju priliku, ali počni odmah da tražiš nešto drugo.

Nijedan posao nije vredan narušenog psihičkog zdravlja, istakli su u komentarima.

- Nijedan posao nije vredan toga što opisuješ. Traži novi posao ASAP i vidi sa doktorom mogućnost bolovanja dok ne nađeš nešto drugo.

Jedan korisnik je podelio iskustvo dugogodišnjeg rada u stresnom okruženju: