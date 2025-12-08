Slušaj vest

U šalter sali gradske uprave za ovu namenu je odvojen poseban, sa vidno istaknutim nazivom ovog programa, a od ranog jutra su stigli građani i interesovanje je veliko. Osim službenika na šalteru je jutros bio i načelnik Odeljenja za planiranje i izgradnju, koji je građanima odgovarao na pitanja o načinu prijavljivanja.

- Počelo je prijavljivanje i do 11 sati to pravo iskoristilo је već više od trideset građana. U gradskoj upravi prijave se predaju na šalteru i posebno u sali za ozakonjenje gde taj posao rade 24 osobe koje imaju odgovarajuće sertifikate i prošle su obuku. Osim u gradskoj upravi Loznice, prijave se mogu podneti i u mesnim kancelarijama u Banji Koviljači, Klupcima, Lešnici, Lipničkom Šoru, Jadranskoj Lešnici i Dragincu. Iznos naknada propisan ovim zakonom je za teritoriju gradova i opština koji imaju od 50 do 100.000 stanovnika, kao što je

Foto: T. Ilić

od 100 do 300 evra za prijavu, a ona se obavlja pojedinačno za svaki objekat. Gradska uprava je potpuno spremna da prihvati veliki broj zahteva, a postupak prijave traje narednih 60 dana - rekao je načelnik gradske uprave Milorad Matić.

Foto: T. Ilić

Građani će zahtev moći da podnesu na dva načina – elektronski, samostalno, preko zvanične platforme, ili lično, uz pomoć službenika, u gradskoj upravi kao i šalteru "Pošte Srbije".

Foto: T. Ilić

- Došao sam da iskoristim ovu priliku i uredim imovinsko-pravni status kuće i objekata oko nje. Službenici su veoma korektni, strpljivo su objasnili sve što me je interesovalo i mislim da neće biti problema. Vidim da ljudi dolaze u velikom broju tako da će sigurno mnogi iskoristiti ovu priliku - kazao je jedan od Lozničana koji su pohitali da iskoriste program "Svoj na svome".

Foto: T. Ilić

- Pozivamo sve sugrađane da pripreme potrebnu dokumentaciju i iskoriste mogućnost da lako i efikasno urede svoja imovinska prava kroz program "Svoj na svome". O svim dodatnim tehničkim uputstvima i rokovima građani će biti blagovremeno obavešteni - poručuju iz gradske uprave.