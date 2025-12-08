Slušaj vest

Građani Beograda od danas u novospostavljenom Uslužnom centru Grada Beograda mogu da dobiju sve informacije i pomoć prilikom podnošenja prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima. Podsetimo, Centar je uspostavljen u zgradi Gradske uprave u Ulici kraljice Marije broj 1, a za građane su dostupna dva šaltera u prostorijama Gradske uprave u Ulici kraljice Marije 1 u prizemlju ili kancelarijama 1502 i 1506 na 15. spratu, kao i u kancelarijama 1609 i 1612 na 16. spratu, gde mogu lično da se informišu i dobiju pomoć pri podnošenju prijava.

 Za podnošenje prijava potrebna je važeća lična karta, geodetski elaborate (ukoliko ga stranka poseduje), pravni osnov, kao i broj telefona.

Takođe, stranke mogu putem imejl-adrese: svoj.na.svome@beograd.gov.rs dobiti potrebne informacije o novom zakonu i načinu podnošenja prijave, kao i na sledeće brojeve telefona:

  • Odeljenje za opštinu Zemun – 7157-562,
  • Odeljenje za opštinu Novi Beograd – 7157-569,
  • Odeljenje za opštinu Zvezdara – 7157-575,
  • Odeljenje za opštinu Palilula – 7157-620,
  • Odeljenje za opštinu Voždovac – 7157-613,
  • Odeljenje za opštinu Savski venac – 7157-610,
  • Odeljenje za opštinu Rakovica – 7157-621,
  • Odeljenje za opštinu Čukarica – 7157-031,
  • Odeljenje za opštinu Vračar – 7157-555,
  • Odeljenje za opštinu Stari grad – 7157-626,
  • Odeljenje za opštine Surčin, Obrenovac, Grocka, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Lazarevac – 7157-577.

Radno vreme Uslužnog centra je radnim danima od 7.30 do 15.30 sati.

