Slušaj vest

Prijava nelegalno izgrađenih objekata po novom zakonu „Svoj na svome“ počela je danas širom Srbije, a u Sremskoj Mitrovici već od ranih jutarnjih sati formirali su se redovi ispred kancelarija za pomoć građanima. Postupak će trajati do 5. februara 2026. godine, a građani mogu da podnesu prijave online, preko eUprave, u poštama ili direktno u Gradskoj kući.

Sremska Mitrovica spremna

Grad Sremska Mitrovica pripremio je kompletnu infrastrukturu za početak primene zakona, od digitalnog zoninga do otvaranja posebnih info-punktova u Gradskoj kući i svim mesnim zajednicama. U Gradskoj kući radi i centralna info-kancelarija “Svoj na svome”, gde građani mogu da provere dokumenta, zonu svoje parcele i da dobiju detaljna uputstva za podnošenje prijave.

Kontakt za pomoć: 066/820-5810, svojnasvomesm@gmail.com

Radno vreme: 8–18 časova.

Foto: Kurir

Redovi od jutra

Na licu mesta zatekli smo Mitrovčane koji pokušavaju da razjasne obaveze pre nego što podnesu prijavu. Prva u redu bila je Jelena M., stanarka prve gradske zone.

- Došla sam samo sa ličnom kartom. Rekli su mi šta mi treba i koliko bi okvirno mogla da bude naknada. Deluje komplikovano dok ne dođete, ali objasne sve - kaže Jelena.

Službenici u info-kancelariji proveravaju: broj parcele u katastru, zonu objekta, dokumentaciju koju građanin ima, eventualne nedostatke koje treba dopuniti.

Šta je dokaz o vlasništvu?

Najveća dilema među građanima jeste šta se tačno smatra dokazom o vlasništvu. Pravnik Jovica Budišić, angažovan u procesu pružanja pravne pomoći, objašnjava:

- Zakon ne propisuje jedan obavezan dokument. Prihvatamo kupoprodajne ugovore, ostavinske odluke, presude, ali i druge akte. Međutim, u praksi je najvažniji podatak ono što piše u katastru.

Foto: Kurir

Prema Budišiću:

- Ako katastar već vodi podnosioca kao vlasnika parcele ili objekta, to se smatra dovoljnim dokazom. Građani treba da donesu sve što imaju - pogotovo fotografije nelegalizovanog dela. Mi sve skeniramo i šaljemo Agenciji za urbanizam i katastar. Oni posle donose rešenja.

Kancelarije u mesnim zajednicama

U svim mesnim zajednicama u Sremskoj Mitrovici otvorene su lokalne kancelarije za prijem građana. One pružaju osnovnu proveru papira, pomoć u popunjavanju prijava, proveru parcela i slanje prijava u ime građana. Međutim, kada je slučaj složeniji, više vlasnika, objekti bez ikakvih papira, sporne parcele, građani se upućuju u centralnu kancelariju u Gradskoj kući.

Budišić objašnjava:

- Sve što može brzo da se reši, radi se odmah u mesnoj zajednici. Ako nešto nije jasno ili postoje pravne nedoumice, šalju građane kod nas u Gradsku upravu.

Koliko košta prijava?

Foto: Kurir

Naknada zavisi od lokacije objekta: Sremska Mitrovica: 100-300 evra; sela i niže zone: oko 100 evra; centralne gradske zone: 200-300 evra. Od plaćanja su oslobođeni: korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, porodice sa troje i više dece, borci. Pomoćni i poljoprivredni objekti do 500 m² - potpuno bez naknade.

Potrebna dokumentacija

Za podnošenje prijave neophodno je: lična karta ili pasoš, dokaz o sticanju (ako postoji), broj katastarske parcele, osnovni podaci o objektu, fotografije objekta, izjava o tačnosti podataka. Svi dokumenti se predaju u PDF ili JPG formatu.

Šta građani dobijaju upisom

Upis objekta u katastar omogućava pravnu sigurnost, legalnu kupoprodaju, dobijanje hipoteke, legalne priključke za struju, vodu i kanalizaciju, pristup državnim i međunarodnim fondovima. Za grad ovo znači preciznu evidenciju i olakšano urbanističko planiranje.

Nulta tolerancija na divlju gradnju

Najznačajnija novina je da će svaki novi objekat bez dozvole automatski biti upisan kao vlasništvo države, čime se uvodi potpuna nulta tolerancija na buduću bespravnu gradnju.