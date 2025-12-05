Brzo i lako završite legalizaciju: Ovaj grad u Srbiji nudi besplatnu pomoć za građane
Građani Sremske Mitrovice od ponedeljka će imati dostupnu besplatnu stručnu podršku u svakoj mesnoj zajednici na teritoriji grada, uoči početka nove legalizacije koja zvanično startuje 12. decembra.
Ovo je jedna od najobimnijih akcija koje je Grad Sremska Mitrovica sproveo u cilju pomoći građanima - posebno onima koji se prvi put susreću sa postupkom upisa svojine.
Timovi baš za Mitrovčane - u svakoj mesnoj zajednici
Obučeni timovi biće raspoređeni u svim mitrovačkim mesnim zajednicama, uključujući gradske i seoske: Laćarak, Mačvansku Mitrovicu, Salaš Noćajski, Manđelos, Jarak, Kuzmin, Ravnje, pa sve do prigradskih delova kao što su Mala Slavonija i Stari most.
Njihov zadatak biće da svakom Mitrovčaninu pomognu da:
pripremi potrebnu dokumentaciju,
popuni prijavu,
preda zahtev elektronski ili uz njihovu asistenciju.
Radno vreme timova za stanovnike Sremske Mitrovice:
radnim danima 10–18 časova
subotom 8–12 časova
Otvorena info-kancelarija - samo za građane Sremske Mitrovice
U Gradskoj upravi Sremska Mitrovica otvorena je posebna info-kancelarija kampanje „Svoj na svome“, koja pomaže isključivo Mitrovčanima u postupku legalizacije.
Kancelarija radi svakog dana od 8 do 18 časova, a dostupni su:
066/820-5810
svojnasvomesm@gmail.com
Na sajtu svojnasvome.gov.rs građani Sremske Mitrovice mogu pronaći sve formulare, uputstva i najčešća pitanja.
Mitrovčani prijave podnose od 12. decembra
Novi proces legalizacije za sve građane Sremske Mitrovice, kako gradske tako i seoske teritorije, biće otvoren od 12. decembra 2025. do sredine februara 2026. godine.
Prijava se podnosi:
elektronski preko zvaničnog sajta,
lično uz pomoć tehničkih timova Grada — za sve Mitrovčane koji nemaju internet ili informatičku podršku.
Šta je potrebno od dokumenata?
Mitrovčani koji podnose prijavu treba da pripreme:
JMBG,
broj katastarske parcele ili adresu objekta,
osnovne podatke o objektu (spratnost, namena, površina),
fotografije objekta,
dokaz o vlasništvu (ugovor, rešenje o nasledstvu, skica, elaborat).
Sve se predaje u digitalnom formatu (PDF, JPG, sken).
Iz Gradske uprave poručuju da je cilj da svaki stanovnik Sremske Mitrovice — bez obzira da li živi u centru grada, u Laćarku, Mačvanskoj Mitrovici ili udaljenijim selima — dobije istu podršku i mogućnost da završi legalizaciju bez greške i bez dodatnih troškova.
Biznis Kurir