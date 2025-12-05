Slušaj vest

Građani Sremske Mitrovice od ponedeljka će imati dostupnu besplatnu stručnu podršku u svakoj mesnoj zajednici na teritoriji grada, uoči početka nove legalizacije koja zvanično startuje 12. decembra.

Ovo je jedna od najobimnijih akcija koje je Grad Sremska Mitrovica sproveo u cilju pomoći građanima - posebno onima koji se prvi put susreću sa postupkom upisa svojine.

Timovi baš za Mitrovčane - u svakoj mesnoj zajednici

Obučeni timovi biće raspoređeni u svim mitrovačkim mesnim zajednicama, uključujući gradske i seoske: Laćarak, Mačvansku Mitrovicu, Salaš Noćajski, Manđelos, Jarak, Kuzmin, Ravnje, pa sve do prigradskih delova kao što su Mala Slavonija i Stari most.

Njihov zadatak biće da svakom Mitrovčaninu pomognu da:

pripremi potrebnu dokumentaciju,

popuni prijavu,

preda zahtev elektronski ili uz njihovu asistenciju.

Radno vreme timova za stanovnike Sremske Mitrovice:

radnim danima 10–18 časova

subotom 8–12 časova

Otvorena info-kancelarija - samo za građane Sremske Mitrovice

U Gradskoj upravi Sremska Mitrovica otvorena je posebna info-kancelarija kampanje „Svoj na svome“, koja pomaže isključivo Mitrovčanima u postupku legalizacije.

Kancelarija radi svakog dana od 8 do 18 časova, a dostupni su:

066/820-5810

svojnasvomesm@gmail.com

Na sajtu svojnasvome.gov.rs građani Sremske Mitrovice mogu pronaći sve formulare, uputstva i najčešća pitanja.

Mitrovčani prijave podnose od 12. decembra

Novi proces legalizacije za sve građane Sremske Mitrovice, kako gradske tako i seoske teritorije, biće otvoren od 12. decembra 2025. do sredine februara 2026. godine.

Prijava se podnosi:

elektronski preko zvaničnog sajta,

lično uz pomoć tehničkih timova Grada — za sve Mitrovčane koji nemaju internet ili informatičku podršku.

Šta je potrebno od dokumenata?

Mitrovčani koji podnose prijavu treba da pripreme:

JMBG,

broj katastarske parcele ili adresu objekta,

osnovne podatke o objektu (spratnost, namena, površina),

fotografije objekta,

dokaz o vlasništvu (ugovor, rešenje o nasledstvu, skica, elaborat).

Sve se predaje u digitalnom formatu (PDF, JPG, sken).

Iz Gradske uprave poručuju da je cilj da svaki stanovnik Sremske Mitrovice — bez obzira da li živi u centru grada, u Laćarku, Mačvanskoj Mitrovici ili udaljenijim selima — dobije istu podršku i mogućnost da završi legalizaciju bez greške i bez dodatnih troškova.