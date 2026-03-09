Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će vlada te zemlje uvesti gornju granicu za cene benzina i dizela zbog situacije sa naftom na Bliskom istoku, preneo je portal Hirado.

"To znači 595 forinti (oko 177 RSD) za benzin i 615 forinti (oko 183 RSD) za dizel", rekao je Orban i dodao da će, kako bi se ove cene održale, biti otvorene državne rezerve.

Mera stupa na snagu u ponoć, a odnosi se na vozila sa mađarskim registarskim tablicama i mađarskim registracionim dozvolama i važi za fizička lica, poljoprivrednike, prevoznike i preduzetnike.

Prema rečima mađarskog premijera, vlada će uvesti zaštićenu cenu i za benzin i za dizel, iznad koje potrošačke cene na benzinskim pumpama ne mogu preći, kako bi se zaštitili Mađari, pojedinci, poljoprivrednici i preduzetnici od visokih cena goriva.

Mađarski premijer je ranije danas izjavio da je u pismu zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da obustavi sve sankcije ruskim energentima, jer je to potrebno da bi se zaustavio rast cena sirove nafte u Mađarskoj i EU.