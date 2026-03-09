Slušaj vest

Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes doputovao je u Beograd gde će učestvovati na drugom susretu učesnika Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027 International Participants Meeting - IPM koji počinje sutra.

Dočekala ga je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd Jagoda Lazarević.

Ona je za Tanjug izjavila da će ovaj susret učesnika izložbe biti važna priprema za Ekspo i da će mnoge zemlje videti kako napreduju radovi na izložbi.

Prema njenim rečima, Beograd će u naredna tri dana, koliko skup traje, biti svet u malom i trebalo bi to da se iskoristi i da se zemlja predstavi u najboljem svetlu.

"Predstavnici zemalja moći će da prođu različite sesije koje se tiču ne samo gradnje, opremanja paviljona, nego i programa, datuma za nacionalni praznik, svega onoga što čini njihovo predstavljanje tokom 93 dana trajanja izložbe", rekla je ona.

Navela je da se očekuje učešće više od 450 delegata iz oko 120 zemalja i da će najveći broj biti fizički prisutan, što je, kako je istakla, veoma veliki broj, posebno u trenutnim izazovnim vremenima, izazvanim prilikama na Bliskom istoku i problemima u avionskim konekcijama.

"U takvim okolnostima mi i dalje imamo jedan veoma veliki broj koji dolazi, a jedan manji broj će nam se priključiti preko video-kola. Skup koji nam predstoji je važan zato što je prvi IPM bio više radi upoznavanja, a ovo su sada ozbiljne pripreme za izložbu u Beogradu, 14 meseci do otvaranja vrata", navela je ona.

Dodala je da iz ranijeg iskustva kada se bavila Ekspom zna da su IPM-ovi izuzetno važni, jer daju odgovore na mnoga pitanja koja zemlje učesnice imaju.

"To je jedna interaktivna komunikacija sa zemljom koja je domaćim, sa Ekspo timom. Činjenica je da ćemo u naredna tri dana imati svet u malom u Beogradu, što reflektuje, tako veliko interesovanje i tako veliki odziv, znači, preko 135 zemalja koje su do ovog momenta potvrdile svoje učešće. To, ukoliko budemo pametni i vredni, što jesmo i bićemo, znači da i te kako treba da iskoristimo na najbolji mogući način i da promovišemo Srbiju, ali i da ovom svetu koji, evo, doživljava još jednu sivu fazu, damo nešto što će biti, jedan mali beg iz realnosti i nešto lepo što nas povezuje", rekla je Lazarević.

Ocenila je da to važno tim pre što ne znamo šta će nam se dešavati do sledeće godine i da je svetu više nego ikada potrebno nešto što povezuje, jedna lepa tema koja ujedinjuje ljude, povezuje narode sa svih kontinenata i da za bar neki trenutak pobegnemo iz sadašnje prilično sumorne stvarnosti.

Kako je najavljeno iz Kancelarije za saradnju sa medijima Vlade Srbije među delegatima na IPM biće i oni iz vodećih svetskih ekonomija poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kine, kao i delegati iz Brazila, Meksika i Argentine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Japana, Rusije, Saudijske Arabije i Izraela, te ključnih država afričkog kontinenta - Južne Afrike, Nigerije, Egipta i Etiopije.

Učesnicima će se uvodnim izlaganjima obratiti prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, komesar Ekspa 2027 Beograd i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes, direktor preduzeća EXPO 2027 Beograd Danilo Jerinić.

Tokom boravka, stranim delegacijama biće predstavljeni dalji planovi razvoja Ekspo kompleksa, programski koncept izložbe, kao i ključni logistički i organizacioni koraci koji će odrediti narednu fazu priprema.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve", biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.