Beograd će od sutra biti domaćin Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027. U dvodnevnoj poseti Beogradu biće gotovo 500 delegata i predstavnika medija iz 137 zemalja, uključujući vodeće svetske ekonomije poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kine i drugih.

Među predstavnicima 137 zemalja učesnica su i delegati iz Brazila, Meksika i Argentine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Japana, Rusije, Saudijske Arabije i Izraela, kao i iz ključnih država afričkog kontinenta - Južne Afrike, Nigerije, Egipta i Etiopije. U Beograd, takođe, dolaze predstavnici brojnih zemalja Evrope, Azije i sveta. Glavni grad Srbije će posetiti i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih najvažnijih svetskih međunarodnih organizacija i razvojnih agencija.

Tokom tri dana u Beogradu će se na jednom mestu okupiti ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport. Njihov zadatak biće da zajedno sa organizatorima definišu naredne korake i planove učešća svojih zemalja na Ekspu 2027, događaju koji će Beograd pretvoriti u globalnu platformu susreta ideja, kultura i inovacija.

Veliko interesovanje za izložbu Ekspo 2027 u Beogradu potvrđuje i podatak da je Srbija apsolutni rekorder po broju prijavljenih zemalja za specijalizovane izložbe. Do sada se za Ekspo 2027 prijavilo 137 država, čime je značajno premašen prethodni rekord Astane 2017, koja je okupila 117 zemalja učesnica.

Tokom boravka, stranim delegacijama biće predstavljeni dalji planovi razvoja Ekspo kompleksa, programski koncept izložbe, kao i ključni logistički i organizacioni koraci koji će odrediti narednu fazu priprema.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema „Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve“, biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.