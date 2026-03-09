Slušaj vest

Etno mreža okuplja zanatska udruženja i zadruge koje primenjuju tradicionalne tehnike veza, heklanja, tkanja i drugih starih zanata, čuvajući tako neprocenjivu baštinu našeg podneblja od zaborava. Kroz osposobljavanje žena i mladih za tržišno održivu proizvodnju rukotvorina, aktivno doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju i društvenoj afirmaciji.

Nacionalni avio-prevoznik svoj brend gradi na vrednostima koje su duboko ukorenjene u tradiciji – toplini, gostoprimstvu i identitetu našeg naroda. Pod sloganom "Na krilima tradicije", Er Srbija ne spaja samo destinacije, već povezuje kulture, ljude i vrednosti. Čuvena šara sa pirotskih ćilima, kao jedan od najprepoznatljivijih simbola domaće trpeze i zajedništva, sastavni je deo vizuelnog identiteta kompanije Er Srbija. Kroz saradnju sa Etno mrežom, ovaj identitet dobija svoju materijalizaciju kroz različite predmete nastale primenom zanatskih veština sa prisustvom savremene estetike.

- Ova saradnja odražava posvećenost Er Srbije održivom razvoju, podršci razvoju ženskog preduzetništva i stvaranju novih mogućnosti za ekonomsko osnaživanje žena širom zemlje. Spoj tradicije i savremenosti, koji obeležava i brend Er Srbije, na ovaj način dobija još dublji smisao i opipljivu vrednost. Snažno podržavamo inicijative kojima se tradicionalno nasleđe stavlja u službu lokalnog razvoja i zapošljavanja - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Rukotvorine žena iz Etno mreže – od dekorativnih predmeta do unikatnih lutkica, koje predstavljaju kabinsko osoblje Er Srbije, nastaju primenom tradicionalnih tehnika i višesatnog ručnog rada. Predmeti nastali ovom saradnjom biće uskoro dostupni u okviru Duty Free ponude na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, tako da će putnici imati mogućnost da deo srpske tradicije ponesu sa sobom u svet.