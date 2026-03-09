Slušaj vest

Kompanija „Black Horse” svečano je obeležila pokretanje proizvodnje trakcionih akumulatora u svom proizvodnom pogonu u Somboru.

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Grada Sombora, započeta je nova etapa razvoja kompanije. Događaju su prisustvovali gradonačelnik Sombora Antonio Ratković i načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga Goran Nonković sa saradnicima kao i predstavnici poslovne zajednice, partneri i saradnici koji su imali priliku da obiđu proizvodne kapacitete i upoznaju se sa „tehnološkim unapređenjima i savremenim sistemima kontrole kvaliteta implementiranim u procesu proizvodnje”.

Nova proizvodna linija projektovana je u skladu sa visokim tehničkim i operativnim standardima, sa ciljem obezbeđivanja pouzdanih i dugotrajnih rešenja za industrijsku i logističku primenu.

- Današnjim događajem ne obeležavamo samo pokretanje nove proizvodne linije, već potvrđujemo strateško opredeljenje kompanije ka kontinuiranom razvoju i investiranju u modernu tehnologiju. U ovoj godini nastavljamo investicioni ciklus daljim unapređenjima tehnologije i ekoloških standarda u proizvodnji. Trenutno zapošljavamo 45 radnika, a u narednih mesec dana stižemo do inicijalnog cilja od 60 zaposlenih. Plan je da otvorimo još značajan broj novih radnih mesta u 2026. godini – izjavio je za zvanični gradski sajt Aleksandar Čolić, direktor kompanije „Black Horse”.

Stani - kreni Svojevremeno jedna od najuspešnijih evropskih fabrika akumulatora, čiji su proizvodi bili takozvana prva ugradnja i u automobilske modele „Forda“, somborski „Black horse“ je nakon privatizacije bezbroj puta menjao vlasnike koji su u tišini zaustavljali i pompezno najavljivali ponovno pokretnje proizvodnje. Trenutno, po podacima APR, vlasnik celokupnog kapitala ove fabrike akumulatora je „Raims International FZCO“ iz Ujedinjenih arapskih emirata, tačnije iz Dubaija.

Zašto se akumulator brže prazni zimi? Foto: Shutterstock

Genadij Isaev, direktor Sektora istraživanja, razvoja i kontrole kvaliteta u ovoj kompaniji pojasnio je da trakcioni akumulatori zahtevaju visok nivo tehničke preciznosti i stroge kontrole u svim fazama proizvodnje.

- Uspostavili smo sistem koji omogućava dosledan kvalitet, pouzdanost i optimalne performanse proizvoda. Naš cilj je da tržištu ponudimo rešenja koja ispunjavaju najviše profesionalne standarde. Kombinujući industrijsku tradiciju i savremena rešenja, gradimo stabilnu osnovu za dalji rast i jačanje naše pozicije na tržištu – rekao je Isaev.