Kako pravilno zameniti akumulator na modernim automobilima – vodič i upozorenja stručnjaka.
InfoBiz
Zamena akumulatora postala ozbiljan "posao": Posebno obratite pažnju na ovo!
Slušaj vest
Kod modernih vozila zamena 12-voltne starter baterije više nije jednostavna kao nekad. Brojne elektronske komponente, poput sistema pomoći vozaču, čine tehnologiju složenijom.
Infotejnmenti, alarmni ili drugi sistemi mogu izgubiti svoja podešavanja i naknadno ih je potrebno ponovo podesiti u slučaju zamene akumulatora. Nemački auto-klub (ADAC) upozorava da bi laici trebalo da sami menjaju bateriju samo ako zaista dobro poznaju to što rade.
Važno je pažljivo slediti uputstva za upotrebu i obratiti pažnju na vrstu, veličinu i podatke o performansama prilikom kupovine zamenskog akumulatora.
Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock
Za zamenu akumulatora automobila potreban je odgovarajući ključ. Važno je nositi rukavice jer akumulator sadrži korozivnu kiselinu.
Postupite ovim redosledom:
- Isključite napajanje: isključite sve električne uređaje (klima, grejanje sedišta, upaljač…)
- Otvorite poklopac motora i uklonite poklopac akumulatora
- Odspojite negativni pol (crni kabl sa uzemljenja). Minus ne sme dodirivati plus
- Odspojite pozitivni pol i otpustite crveni kabl
- Uklonite držač akumulatora: otpustite vijke i pažljivo podignite bateriju (mase 15–30 kg)
- Stari akumulator odnesite u centar za reciklažu, prodavcu ili u servis – nikako ga nemojte bacati u smeće
- Ako transportujete stari akumulator, obavezno ga dobro pričvrstite. Ako se prevrne, korozivna i štetna kiselina može iscuriti.
Ugradnja novog akumulatora:
- Pažljivo umetnite novi akumulator u držač, pazeći da ne priklještite kablove ili creva
- Prvo pričvrstite crveni kabl na pozitivni pol, zatim crni kabl na negativni – redosled je važan da bi se izbeglo iskrenje ili kratki spoj.
- Nanesite malo masti za polove baterije da biste sprečili koroziju
- Ponovo pričvrstite nosač i čvrsto zategnite akumulator vijcima
BiznisKurir/Revijahak
Reaguj
Komentariši