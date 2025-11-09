Slušaj vest

Kod modernih vozila zamena 12-voltne starter baterije više nije jednostavna kao nekad. Brojne elektronske komponente, poput sistema pomoći vozaču, čine tehnologiju složenijom.

Infotejnmenti, alarmni ili drugi sistemi mogu izgubiti svoja podešavanja i naknadno ih je potrebno ponovo podesiti u slučaju zamene akumulatora. Nemački auto-klub (ADAC) upozorava da bi laici trebalo da sami menjaju bateriju samo ako zaista dobro poznaju to što rade.

Važno je pažljivo slediti uputstva za upotrebu i obratiti pažnju na vrstu, veličinu i podatke o performansama prilikom kupovine zamenskog akumulatora.

Muškarac vadi akumulator iz automobila
Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Za zamenu akumulatora automobila potreban je odgovarajući ključ. Važno je nositi rukavice jer akumulator sadrži korozivnu kiselinu.

Postupite ovim redosledom:

  • Isključite napajanje: isključite sve električne uređaje (klima, grejanje sedišta, upaljač…)
  • Otvorite poklopac motora i uklonite poklopac akumulatora
  • Odspojite negativni pol (crni kabl sa uzemljenja). Minus ne sme dodirivati plus
  • Odspojite pozitivni pol i otpustite crveni kabl
  • Uklonite držač akumulatora: otpustite vijke i pažljivo podignite bateriju (mase 15–30 kg)
  • Stari akumulator odnesite u centar za reciklažu, prodavcu ili u servis – nikako ga nemojte bacati u smeće
  • Ako transportujete stari akumulator, obavezno ga dobro pričvrstite. Ako se prevrne, korozivna i štetna kiselina može iscuriti.

Ugradnja novog akumulatora:

  • Pažljivo umetnite novi akumulator u držač, pazeći da ne priklještite kablove ili creva
  • Prvo pričvrstite crveni kabl na pozitivni pol, zatim crni kabl na negativni – redosled je važan da bi se izbeglo iskrenje ili kratki spoj.
  • Nanesite malo masti za polove baterije da biste sprečili koroziju
  • Ponovo pričvrstite nosač i čvrsto zategnite akumulator vijcima

BiznisKurir/Revijahak