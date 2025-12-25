Slušaj vest

Belex15 je pao je za 0,11 odsto, a Belexline za 0,34 odsto.

Prvo mesto na današnjoj dobitničkoj listi zauzelo je "Jedinstvo'' iz Sevojna, sa rastom akcija od 0,11 odsto, koje su na zatvaranju trgovanja vredele po 8.197 dinara. Sledi beogradski aerodrom ''Nikola Tesla'' sa rastom cene od 0,04 odsto i akcijama koje su vredele 2.351 dinar.

Na listi gubitnika prednjačila je ''Termika'' iz Beograda sa padom akcija od 4,39 odsto i vrednošću na zatvaranju trgovanja od po 3.155 dinara.

"Goša FOM" zauzeo je drugo mesto sa padom akcija od 3,22 odsto, koje su na zatvaranju vredele po 1.655 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama kompanije "Dunav osiguranje" iz Beograda, s prometom od 413.900 dinara, dok je na drugom mestu ponovo "Jedinstvo" iz Sevojna s prometovanih 360.656 dinara.