Slušaj vest

Indeks Belex15 porastao je za 0,26 odsto, dok je Belexline ojačao za 0,21 odsto.

Među dobitnicima se istakao Energoprojekt holding iz Beograda, čije su akcije zabeležile rast od 3,31 odsto i na kraju trgovanja vredele 500 dinara. Rast je ostvario i Metalac iz Gornjeg Milanovca, čije su akcije poskupele za 3,26 odsto, uz cenu na zatvaranju od 2.220 dinara.

Na strani gubitnika prednjačilo je preduzeće PPT Armature iz Aleksandrovca, sa padom vrednosti akcija od 14,29 odsto, koje su na kraju trgovanja vredele 300 dinara. Sledi Goša FOM iz Smederevske Palanke, čije su akcije oslabile za pet odsto i zatvorile se na 1.710 dinara.

Pad su zabeležile i akcije Philip Morris Operationsa iz Niša, koje su izgubile 2,05 odsto vrednosti i trgovanje završile na 9.501 dinar, kao i akcije Jedinstva iz Sevojna, sa padom od 1,20 odsto i cenom od 8.200 dinara. Na listi gubitnika našao se i Messer Tehnogas iz Beograda, čije su akcije pale za 0,45 odsto i vredele 37.001 dinar.

Najveći promet tokom sedmice ostvaren je akcijama Dunav osiguranja iz Beograda, kojima je trgovano u vrednosti od 6,75 miliona dinara. Slede akcije Omoljice iz Omoljice, sa prometom od 2,08 miliona dinara.