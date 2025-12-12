Slušaj vest

ndeks Belex15 porastao je za 0,10 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,05 odsto.

Na listi dobitnika našle su se dve kompanije - Dunav osiguranje iz Beograda, čije su akcije ojačale 0,52 odsto i dostigle cenu od 1.744 dinara, kao i Mladost iz Požege, koja je ostvarila impresivan skok vrednosti od 16,67 odsto, uz cenu od 14 dinara na zatvaranju trgovanja.

Danas nije bilo gubitnika.

Najveći promet zabeležen je na akcijama Dunav osiguranja, u iznosu od 5,35 miliona dinara, dok su akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda ostvarile promet od 972.900 dinara.

Biznis Kurir

