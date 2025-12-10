Slušaj vest

Berza je podsetila da je 11. juna privremeno obustavila trgovanje akcijama „Borbe“, jer kompanija nije dostavila obaveštenje o pokretanju stečaja, iako je bila dužna da to učini prema propisima i ugovoru sa berzom.

Tada je izdavaocu naloženo da dostavi kompletnu dokumentaciju u vezi sa stečajnim postupkom. Kompanija je naknadno dostavila rešenje Privrednog suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da je odluka o otvaranju stečaja postala pravnosnažna 18. februara.

Time su, kako se navodi, ispunjeni svi uslovi da akcije budu trajno isključene sa trgovanja.