Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je licencu Lukoilu do 17. januara, kojom se kompaniji dozvoljavaju transakcije koje su u funkciji pregovora i zaključivanja uslovnih ugovora o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu.

Dozvola, kako se navodi, omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK).

Istaknuto je da nije dozvoljeno nikakvo prebacivanje novca pojedincu ili pravnom licu u Rusiji.

Prethodno je Lukoilu licenca za rad benzinskih stanica u inostranstvu bila produžena do 29. aprila.