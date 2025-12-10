Slušaj vest

Predsednik Vučić izjavio je da očekuje vesti iz Moskve o postizanju kratkoročnog ugovora o snabdevanju gasom i najavio da će Srbija ukoliko ne bude tog ugovora odmah diverzifikovati izvore snabdevanja.

Govoreći o situaciji sa NIS, predsednik je istakao da ne možemo da preživimo bez rafinerije, kao i da se suočavamo i sa sekundarnim sankcijama. Istakao je i da ne možemo da uništimo naš finansijski sistem, navodeći da su i monetarni i fiskalni sistem Srbije ubedljivo najbolji u regionu.

Sva tri rešenja u opticaju

Prof dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, je za jutarnji program Kurir televizije istakao da su sva tri rešenja, koje je predsednik Vučić obelodanio javnosti, u opticaju, te da bi građanima Srbije najpovoljnije bilo da Rusija nađe kupca za Naftnu industriju Srbije.

- Predsednik je nabrojao tri rešenja i ona su u opticaju. Ja se nadam da će Amerikanci da dopuste još neko odlaganje, svakako ne da promene svoju odluku, već da bi se dalo vremena za rusku stranu da proda to. Meni kao građaninu je bitno da Rusija hoće da proda. Mi smo pokazali fer odnos u proteklih devet meseci kada je vlasnik NIS tražio da ih podržimo u idejama, mi smo to potpisali i time pokazali da smo pouzdan partner. Sada smo saterani u ćošak, pa nam treba vremena i razumevanja od Rusije, pa ne bi trebalo u izjavama biti ekstreman, već pustiti da se problem rešava. Očekujem pozitivno rešenje. Ne mogu da prihvatim da nas neće ispoštovati Amerika, ali ni da će nas Rusija u zadnjem momentu ostaviti na cedilu - započeo je Deđanski.

"Ljudi iz menadžmenta NIS-a su optimistični"

Pojedini sagovornici Kurir televizije su mišljenja da je 15. decembar rok za isključenje NIS iz platnog prometa, a ukoliko sve to bude tako, ekonomista prof. dr Ivan Arnautović je izneo analizu šta bi se konkretno dogodilo ako zaista bude tako.

- Na sreću se taj rok pomerao, ali je sada to odlaganje dan za dan jer nemamo čvrsto obećanje i mehanizam šta će se desiti. Najgori scenario, a mi smo pod primarnim sankcijama, jeste uvođenje sekundarnih. Poznajem dosta ljudi iz menadžemnta NIS i oni su toliko optimistični da će OFAK dozvoliti neko prolongiranje roka. Ako se zaista sekundarne sankcije preliju i na NBS, to je blokada čitavog sistema. Ekonomski poredak je na američkim nogama, oni su stvorili MMF i sve gde se pozajmljuju pare, sve je u njihovim rukama - ističe Arnautović.

"Država je blagovremeno reagovala"

Deđanski tvrdi da je država na vreme videla šta će se desiti i da je blagovremeno reagovala.

- Država je na vreme videla šta će da se dešava, a to znamo po tome što smo za ovih godinu dana naše rezerve napunili do vrha. Za to je potrošen veliki novac, a sada imamo sve moguće rezerve, pa ovo možemo da prođemo relativno lako. Država je ranije mislila o tome, ali je bila pošten i korporativan partner prema ruskom većinskom vlasniku. Rusi valjda to znaju. Mi ako ne budemo imali rafineriju, mi možemo da kupujemo naftu, ali je logistički problem kamionima donositi toliko nafte. Građani neće osetiti to jer država pokazuje inicijativu da diže standard, kontroliše inflaciju, povećava penzije i plate, ali u tom slučaju će i ona morati da se odrekne dela zarade, a samim tim ćemo imati manje novca za investicije - rekao je Deđanski.

Arnautović je analizirao šta bi se u praksi dogodilo ukoliko bi NIS bio isključen iz platnog prometa.

- To je problem tehničke prirode jer oni imaju pumpe na lokacijama koje su jako bitne, a malo smo zanemarili deo da u nekim ruralnim sredinama jedina pumpa koja postoji jeste NIS. Sve u svemu, država sigurno neće prići nacionalizaciji - rekao je Arnautović.

