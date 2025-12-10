Slušaj vest

Situacija oko Naftne industrije Srbije (NIS) svakim danom je sve komplikovanija, ali građani nisu osetili posledice američkih sankcija ovoj kompaniji. Snabdevanje gorivom je normalno, a država je nastavila da povećava rezerve kako bi sprečila bilo kakve probleme u snabdevanju benzinom i dizelom.

U fokusu nadležnih državnih organa sada su 51 opština u Srbiji gde postoje samo NIS-ove benzinske pumpe za snabdevanje. Kada dođe do prekita platnog prometa sa NIS-om kako bi se izbegle sekundarne sankcije koje bi pogodile finansijski sektor, država će učiniti sve kako bi i ovim opštinama obezbedila alternativu u snabdevanju gorivom.

Kako je za Kurir rekao Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije postoji nekoliko načina za rešenje ovog problema.

- Postoji mogiućnost da se reši pitanje NIS-a pa samim tim i ovaj problem. Ukoliko do toga ne dođe u skorije vreme postoji mogućnost da se NIS-ove pumpe otkupe, ali samo objekti, što može da uradi država ili neka privatna firma. Znači postoji više opcija i u ovakoj situaciji moramo pre svega da vodimo računa o ljudima koje ne možemo da ostavimo bez goriva - rekao je Stanić.

Na pumpama NIS petrola sve kartice prolaze normalno prilikom plaćanja goriva Foto: Kurir

Prema njegovim rečima građani nemaju razloga za brigu, i bez obzira gde žive neće imati problem sa snabdevanjem gorivom.

- Imajući u vidu da svi građani naše zemlje imaju pravo da budu snabdeveni gorivom i naftnim derivatima bez obzira gde žive, država ima sistem na koji način će to podržati. Ukoliko dođe do preuzimanja NIS-ovih pumpi one će biti uključene u mrežu onih snabdevača gorivom koji nisu pogođeni sankcijama - istakao je Stanić.

Podsećamo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je posle sastanka timova zaduženih za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje sa predsednikom Vučićem, da je situacija u naftnom sektoru sve složenija, ali da će država učiniti sve da situacija na tržištu ostane stabilna. Prema njenim rečim tokom decembra stižu dodatne količine benzina i dizela, tako da ćemo imati sasvim dovoljno goriva za naredni period.



Spisak mesta u kojima postoje samo NIS-ove pumpe

Reč je o lokacijama poput Kolovrata kod Prijepolja, Rajac, Žitkovac, Pivnice, Silbaš, Bačko Petrovo, Mrčajevci, Preljina, Sokolići, Čoka, Crna Trava, Mokrin, Rusko Selo, Kostolac, Ušće, Crvenka i Sivac, Šopici i Stepojevac. Na spisku su i Predejane, Vučje, Mali Zvornik, Medveđa, Futog i Kisač, Platičevo, Prnjavor, Adaševci, Erdevik, Krajičevo, Stanišić, Stapar, Krnješevci i Stari Banovci, kao i Svrljig, Šajkaš, Stopanja, Sevojno, Lozovik, Zmajevo, Podunavci, Uljma, Čurug i Đurđevo, Žagubica i Krepoljin, Žitorada i Tomaševac.