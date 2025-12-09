Slušaj vest

Ovo je danas FoNetu izjavio predsednik Udruženja vlasnika privatnih benzinskih pumpi Milan Rakić.

Prema njegovom mišljenju, nema razloga za poskupljenje goriva.

- Cena ne bi smela da ode gore, zato što su formulom za obračun i formiranje cena već previše naduvani troškovi transporta - izjavio je Rakić.

Rakić je naveo da će u problemu biti oko 320 pumpi Naftne kompanije Srbije, koje će obustavom platnog prometa biti onemogućene da funkcionišu.

- Srbija ima dovoljno transportnih sredstava i dovoljno skladišnih prostora da dnevno doprema sedam barži. Plus transport kopnenim putem, odnosno kamionima i cisternama. Logistika postoji i nema tu nikakvih velikih problema što se tiče budućeg snabdevanja gotovim derivatima - uverava Rakić.

On ocenjuje da je najveći problem šta će se desiti sa radnicima NIS-a i sa tom kompanijom uopšte.

Rakić je primetio i da niko ne postavlja pitanje šta se dešava sa, kako se procenjuje, 20 procenata sirove nafte koje Srbija crpi iz sopstvenih naftnih polja u Vojvodini - ko će to prerađivati i da li bi pančevačka Rafinerija mogla da bude iskorišćena u te svrhe.

- Jednu petinu bismo mogli da nadoknadimo iz sopstvenih izvora. Rafinerija bi sa tih 20 odsto u kapacitetu mogla da nastavi da proizvodi i da prodaje derivate privatnim firmama - kazao je Rakić.

Pokrivenost u Srbiji

On je dodao i da mapa pokrivenosti pokazuje da svuda gde postoje pumpe NIS-a, postoje i privatne, osim možda u nekim selima.

- Moguće je jedino u nekom selu da poljoprivreda ne može da se snabdeva adekvatno. Inače, sve ostalo je po starom - naveo je Rakić.

Poljoprivrednici su na NIS-ovim pumpama mogli da kupe po sto litara evrodizela po hektaru po zagarantovanoj ceni od 179 dinara po litru, a tu razliku im je isplaćivala Uprava za agrarna plaćanja.

- Sada je glavni problem kako da država organizuje da preko privatnih pumpi poljoprivrednici kupuju dizel - zaključio je Rakić.