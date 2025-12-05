Slušaj vest

Biznis Kurir saznaje da su radnicima NIS-a uplaćene plate za decembar 2025. 

Naftna industrija Srbije nalazi se pod sankcijama skoro dva meseca, a i dalje se čeka odluka OFAC o produženju licence za rad.

Zaposlenima su plate uplaćene znatno ranije budući da je isplata decembarskih zarada po dinamici planirana za januar sledeće godine.

NIS
Foto: Promo

Ovo je prvi u nizu ohrabrujućih poteza za kompaniju, budući da je i predsednik republike Aleksandar Vučić juče najavio da očekuje da će ruska prodati većinski deo većinski deo vlasništva u NIS-u.

- Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće - rekao je Vučić

Biznis Kurir

Ne propustitePolitikaTADIĆ SE SAD PRAVDA ZBOG PRODAJE NIS-a! Priznaje da je napravljena greška, pokušava sve da svali na Koštunicu: "Meni je prišla ruska strana i rekla..." (VIDEO)
Boris Tadić
InfoBizAko na snagu stupe sekundarne sankcije, ovo će biti posledice koje će građani Srbije osetiti - Detaljna analiza ekonomiste za Kurir
IMG_20250211_160336 copy.jpg
InfoBizDo 15. januara možemo da izdržimo! Vučić o situaciji sa NIS-om: Siguran sam da će se Rusi dogovoriti
Screenshot 2025-12-04 184105.png
InfoBizSrbija neće imati problem sa gasom do leta! Predsednik Vučić saopštio lepe vesti: Lukoil dobio produženje licence
Screenshot 2025-12-04 184105.png