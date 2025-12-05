Ovo je prvi u nizu ohrabrujućih poteza za kompaniju, budući da je i predsednik republike Aleksandar Vučić juče najavio da očekuje da će ruska prodati većinski deo većinski deo vlasništva u NIS-u.

- Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće - rekao je Vučić