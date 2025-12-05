Biznis Kurir saznaje: Radnicima NIS-a unapred uplaćene decembarske plate
Biznis Kurir saznaje da su radnicima NIS-a uplaćene plate za decembar 2025.
Naftna industrija Srbije nalazi se pod sankcijama skoro dva meseca, a i dalje se čeka odluka OFAC o produženju licence za rad.
Zaposlenima su plate uplaćene znatno ranije budući da je isplata decembarskih zarada po dinamici planirana za januar sledeće godine.
Ovo je prvi u nizu ohrabrujućih poteza za kompaniju, budući da je i predsednik republike Aleksandar Vučić juče najavio da očekuje da će ruska prodati većinski deo većinski deo vlasništva u NIS-u.
- Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće - rekao je Vučić
Biznis Kurir