Rafinerija u Pančevu je zaustavljena već četiri dana, a od američkog OFAK-a još uvek nema odgovora da li će Naftnoj industriji Srbije dati licencu sa nastavi sa radom, kauo u slučaju Lukoila.

Iako je na pumpama u Srbiji snabdevanje gorivom za sada u najboljem redu, ipak pojedini građani strepe šta će biti sa povlasticama koje su imali.

Strah zbog jeftinijeg goriva

Ovakva situacija najviše brine poljoprivrednike, koji se pitaju šta će biti sa subvencionisanim cenama evrodizela, koje važe još od 2022. godine, a za njih su bile ostvarive samo na NIS-ovim pumpama. Ta cena je niža za 22 dinara, i u značajnoj meri je pomoć ovoj kategoriji stanovnika Srbije. Upravo zbog toga, interesovanje je veliko jer su poljoprivrednici u nedoumici, šta će se dešavati sa ovom povlasticom od države ali i gde će se snabdevati gorivom, ako se ugase NIS-ove pumpe.

- Mi poljoprivrednici smo zbunjeni i ne znamo, ako se zatvore pumpe u selima, gde ćemo se snabdevati subvencionisanim dizelom. U selima Negotinske krajine upravo zbog toga su bile NIS-ove pumpe gotovo svuda gde smo mi nabavljali dizel po povlašćenim cenama. Niko nam ništa ne kaže šta će se dešavati ako se te pumpe zatvore i da li će subvencije važiti na pumpama drugih firm. Pri tom, pitanje je i kako će se meštani sela iz Negotinske krajine snabdevati gorivom ne samo za poljoprivredu, već i za druge namene. Da li to znači da treba 20 kilometara i više da se ide za gorivo u Negotin, jer tamo ima pumpi drugih kompanija, ili će država i nama stvoriti uslove da ne moramo da se maltretiramo i stvaramo dodatne troškove - naveo je Žarko Cvetković za Blic.

Na problem prvi ukazao predsednik Vučić

Na ovaj problem ukazao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom intervjuu za TV Pink.

- Američka logika je da isteraju svoje do kraja bez obzira koliku će cenu platiti Srbija, a ruska takođe da isteraju svoje do kraja i reći će nismo mi krivi. Komplikuju se to da, recimo sad imamo mnogo logističkih problema, posebno za 51 mesto. Na primer, ako krenete od severozapada naše zemlje, dakle u Stanišiću, Stapare, Kljajićevo, nećete moći da imate pumpu i najmanje 15-20 kilometara će morati pumpa da bude udaljena, jer su tu samo NIS-ove pumpe postoje. To će predstavljati veliki problem za naše poljoprivrednike, od Tomaševca, Medveđe, Crne trave, mnogih mesta. Dakle, uzeo sam severozapad i jugoistok da bih pokazao ljudima. Tako bih imao 51 mesto gde imamo velike probleme. Gledaćemo kako i šta da uradimo - objasnio je Vučić.