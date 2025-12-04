Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je večeras, govoreći o NIS-u, da do 15. januara možemo da izdržimo, ali posle toga ne.

"Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće", rekao je Vučić za Nacionalni dnevnik.

Misli da imamo obavezu da se držimo, sve dok postoji mogućnost da se napravi dogovor, međuvladinog dogovora sa Rusijom u kom su učestvovali Vojislav Koštunica i Boris Tadić.

"Ja znam šta je država, ona ne počinje i ne završava sa mnom. Postojala je pre mene i postojaće posle mene. Moram da se ponašam odgovorno prema svima u svetu, ali zbog čega ljudi ne treba da brinu, dogodiće se to da će Srbija da ima dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina, mazuta, svega dovoljno, to će svakako da bude slučaj", navodi Vučić.

Ističe da država nije igračka.