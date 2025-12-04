Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je dve dobre vesti za građane.

"Lukoil je dobio produženje licence do 26. aprila. To znači da će 112 pumpi u Srbiji, od kojih 11 u Beogradu, moći da funkcionišu i sa naftnim derivatima uvezenim sa strane, a ne samo od NIS-a", rekao je Vučić za "Nacionalni dnevnik i dodao:

"Druga vest je da Srbija neće imati problema sa gasom, do leta nećemo imati problema sa gasom i to su dobre vesti za građane".

Kako je istakao, s druge se strane se kompikuju druge stvari.