Na blag zimski dan u Arizoni, Camina (38) perionica često je puna mušterija koje pune mašine za pranje i sušenje, dok zaposleni obavljaju poslove preuzimanja i dostave veša.

Vođenje sopstvenog biznisa za nju predstavlja prijatnu promenu ritma. Gotovo tri godine radila je skoro puno radno vreme kao medicinska sestra u bolnici, paralelno vodeći perionicu, od oktobra 2020. do aprila 2023, kada je napustila zdravstveni sektor.

- Sada radim možda pet ili šest sati nedeljno u perionici. Ali uvek naglasim ljudima da to nije bilo tako pre nekoliko godina. Tada sam radila mnogo više, pokušavajući da podignem posao na noge - kaže Cami.

U međuvremenu je zaposlila radnike, danas ih je šestoro, uključujući jednog honorarca, kako bi mogla "više da se fokusira na razvoj, a manje na svakodnevni rad" objašnjava ona. Takođe provodi oko 10 sati nedeljno snimajući i objavljujući video sadržaje o svom poslu i iskustvu vođenja perionice na društvenim mrežama.

Prema dokumentima koje je pregledao CNBC Make It, perionica je prošle godine ostvarila oko 475.000 dolara prihoda, uz dodatnih skoro 30.000 dolara od zakupa salona pored objekta. Od toga je profit bio oko 119.000 dolara, deo je vratila nazad u posao, a 66.000 dolara bila je njena lična zarada.

Od objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama zaradila je dodatnih 22.000 dolara tokom prvih šest meseci 2024. godine, a očekuje značajan rast "oko 200.000 dolara" u 2025. Iako joj nedostaje druženje iz bolnice, kaže da uživa u novom balansu između posla i privatnog života, kao i u većoj slobodi koju joj donosi preduzetništvo.

- Prvi put mogu da budem kod kuće za sve praznike, imam svaki vikend slobodan. Nikad ne moram da molim šefa za slobodan dan zbog putovanja ili bilo čega drugog. Moja sloboda vremena potpuno se promenila - kaže ona.

Foto: Shutterstock

Prodaja kuće radi kupovine perionice

Posle 13 godina rada kao medicinska sestra, uglavnom na odeljenju za transplantaciju koštane srži, Cami je poželela promenu. Nije želela ponovo da se vraća u školu, pa je zaključila:

- Jedini način da izađem iz tog posla jeste da posedujem svoj.

Razmatrala je različite vrste ulaganja, od skladišnih jedinica do mobilnih parkova. Onda je na bizbuysell.com videla oglas za prodaju perionice.

Prijatelj ju je povezao sa svojim ujakom, vlasnikom dve perionice.

- Prošao je kroz brojke sa mnom i rekao nešto što nikada neću zaboraviti: ‘Da mogu da se vratim u prošlost, nikada ne bih išao na fakultet, niti bih radio master. Samo bih kupovao perionice, jer one bukvalno štampaju novac - priseća se Cami.

Pripremala se za kupovinu skoro godinu dana, a deo plana bio je i prodaja kuće. U aprilu 2020. prodala je kuću za 310.000 dolara i preselila se u iznajmljeni prostor. Pošto joj kredit nije bio otplaćen, iz te transakcije je dobila oko 150.000 dolara kapitala, koji je uložila u perionicu vrednu 300.000 dolara. Još 50.000 dolara uzela je iz ušteđevine i u oktobru 2020. isplatila avans od 200.000 dolara.

- Preostalih 100.000 dolara finansirali smo preko prodavca, sa 6% kamate na dve godine - kaže Cami.

Otplatila je kredit za oko godinu i po dana.

- Nisam se dvoumila oko prodaje kuće. Bila sam više uzbuđena zbog kupovine biznisa nego zbog posedovanja doma.

Perionica je radila već više od dve decenije i imala dobar protok novca. Cami je uložila dodatnih 20.000 dolara u renoviranje, nova svetla, podovi i farba, kako bi prostor učinila prijatnijim. Trenutno otplaćuje četiri kredita: dva za mašine i dva za vozila za dostavu i preuzimanje veša, ukupno "oko 4.900 dolara mesečno."

Paralelno sa vođenjem perionice, postepeno je smanjivala sate u bolnici, a u aprilu 2023. kupila je novu kuću.

Foto: Larysa Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Profitabilnost perionice

U njenoj perionici, cene se kreću od 25 centi za sedam minuta sušenja do 12 dolara za pranje u mašinama od 80 kilograma. Cena pranja sa preuzimanjem i dostavom zavisi od vrste posla.

Nikad ranije nije vodila biznis, što je bila njena "najveća kriva učenja." Redovno sluša poslovne podkaste, čita knjige i posećuje "jednu ili dve konferencije godišnje" kako bi bila u toku s trendovima, tehnologijama i softverom u industriji.

Jedna od najvažnijih lekcija koju je naučila: zaradite novac, pa ga koristite da pratite svoje strasti van posla, umesto da svoj posao gradite oko njih. Za Cami, to su vreme s porodicom i sloboda da sama određuje raspored.

- Život mi je sada mnogo jednostavniji - kaže ona.

Prema The Laundry Association, prosečna perionica može donositi od 15.000 do 300.000 dolara godišnjeg novčanog toka, a vrednost biznisa može iznositi od 50.000 do preko milion dolara. Cami smatra da bi mogla da se penzioniše za šest do sedam godina, ili da zadrži perionicu i zaposli menadžera.

Takođe razmatra kupovinu druge lokacije, bilo preuzimanjem postojeće perionice, bilo otvaranjem potpuno nove, kako bi je razvila i potom prodala uz profit.

- Vidim sve ovo kao zabavnu igru koju obožavam. Uživam u uzbuđenju učenja novih stvari kako bih mogla da proširujem posao i nastavim da ga unapređujem - kaže Cami.