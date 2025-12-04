Slušaj vest

Indeks Belex15 oslabio je za 0,08 odsto, a Belexline za 0,11 odsto.

Na listi dobitnika našao se Metalac iz Gornjeg Milanovca, čija je vrednost akcija porasla za 0,05 odsto, pa su na kraju dana trgovane po ceni od 2.151 dinar.

Najveći gubitnik dana bilo je Jedinstvo iz Sevojna, sa padom od 1,21 odsto – akcije su na zatvaranju vredele 8.300 dinara. Slede akcije Energoprojekta iz Beograda, koje su oslabile 0,82 odsto i trgovane su po 486 dinara.

Najveći promet ostvaren je upravo akcijama Metalca, u iznosu od 2,58 miliona dinara, dok se na drugom mestu našlo Dunav osiguranje iz Beograda sa prometom od 2,19 miliona dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizDanas bez gubitnika na Beogradskoj berzi: Belex u blagom plusu
shutterstock-245281291.jpg
InfoBizIzveštaj Beogradske berze: Slab promet prati pad indeksa
akcije
InfoBizBeogradska berza u plusu: Indeksi porasli, Dunav osiguranje najveći dobitnik
gledanje berzanskih akcija na mobilnom telefonu i laptopu
InfoBizBeogradska berza, Ministarstvo finansija i PKS zajednički rade na jačanjutržišta kapitala u Srbiji!
Beogradska berza