Slušaj vest

Indeks Belex15 oslabio je za 0,08 odsto, a Belexline za 0,11 odsto.

Na listi dobitnika našao se Metalac iz Gornjeg Milanovca, čija je vrednost akcija porasla za 0,05 odsto, pa su na kraju dana trgovane po ceni od 2.151 dinar.

Najveći gubitnik dana bilo je Jedinstvo iz Sevojna, sa padom od 1,21 odsto – akcije su na zatvaranju vredele 8.300 dinara. Slede akcije Energoprojekta iz Beograda, koje su oslabile 0,82 odsto i trgovane su po 486 dinara.

Najveći promet ostvaren je upravo akcijama Metalca, u iznosu od 2,58 miliona dinara, dok se na drugom mestu našlo Dunav osiguranje iz Beograda sa prometom od 2,19 miliona dinara.