Pošta Srbije dobila 216 novih elektromopeda: Poštari širom zemlje prelaze na "zelenu dostavu"
Ovo je najveći broj električnih dostavnih vozila koji je Pošta Srbije do sada obezbedila. Zoran Anđelković, v.d. direktora Pošte Srbije, u Regionalnom poštansko-logističkom centru „Beograd“ u Zemunu uručio je ključeve poštarima i direktorima radnih i područnih jedinica, sa kojima je razgovarao o utiscima, kvalitetu usluga i planovima.
Direktor Anđelković rekao je da je strateška orijentacija Pošte Srbije usmerena ka održivoj mobilnosti и да ће se u narednim godinama sve više ulagati u tu oblast, sa ciljem potpunog prelaska na zelena vozila i zelenu energiju. Istakao je da se do kraja godine očekuje još 100 električnih automobila, a do marta naredne godine više od 200 novih elektrovоzila. Najavio je i postavljanje punjača ispred poštanskih poslovnica, koji će biti dostupni i građanima.
„Mi želimo i solarne panele svuda gde je to moguće i u naredne tri godine očekujem da ćemo moći da obezbedimo kompletnu energiju za punjenje električnih vozila iz sopstvenih izvora“, rekao je Anđelković.
On je govorio i o ulozi Pošte Srbije u sprovođenju novog Zakona o evidentiranju i upisu prava na nepokretnosti, naglasivši da je cilj Pošte da pomogne u važnom državnom projektu od velikog značaja za građane, koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
„Od 8. decembra građanima će biti na raspolaganju 586 pošta širom Srbije, gde želimo da doprinesemo da postupak evidentiranja i upisa prava na nepokretnosti bude dostupniji građanima“, zaključio je Anđelković.
Novi elektromopedi pojačaće dostavnu flotu u Beogradu i u radnim i područnim jedinicama širom zemlje. Električna vozila omogućavaju efikasniju dostavu pošiljaka, uštede u troškovima, bolje uslove rada zaposlenih, ne emituju štetne gasove i buku, a uz manju potrošnju energije prelaze veće razdaljine u poređenju sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.
Biznis Kurir