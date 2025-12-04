Slušaj vest

Ovo je najveći broj električnih dostavnih vozila koji je Pošta Srbije do sada obezbedila. Zoran Anđelković, v.d. direktora Pošte Srbije, u Regionalnom poštansko-logističkom centru „Beograd“ u Zemunu uručio je ključeve poštarima i direktorima radnih i područnih jedinica, sa kojima je razgovarao o utiscima, kvalitetu usluga i planovima.

Foto: Pošta/Predrag Novaković

Direktor Anđelković rekao je da je strateška orijentacija Pošte Srbije usmerena ka održivoj mobilnosti и да ће se u narednim godinama sve više ulagati u tu oblast, sa ciljem potpunog prelaska na zelena vozila i zelenu energiju. Istakao je da se do kraja godine očekuje još 100 električnih automobila, a do marta naredne godine više od 200 novih elektrovоzila. Najavio je i postavljanje punjača ispred poštanskih poslovnica, koji će biti dostupni i građanima.

Foto: Pošta / Igor Đukanović

„Mi želimo i solarne panele svuda gde je to moguće i u naredne tri godine očekujem da ćemo moći da obezbedimo kompletnu energiju za punjenje električnih vozila iz sopstvenih izvora“, rekao je Anđelković.

On je govorio i o ulozi Pošte Srbije u sprovođenju novog Zakona o evidentiranju i upisu prava na nepokretnosti, naglasivši da je cilj Pošte da pomogne u važnom državnom projektu od velikog značaja za građane, koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Pošta/Predrag Novaković

„Od 8. decembra građanima će biti na raspolaganju 586 pošta širom Srbije, gde želimo da doprinesemo da postupak evidentiranja i upisa prava na nepokretnosti bude dostupniji građanima“, zaključio je Anđelković.

Novi elektromopedi pojačaće dostavnu flotu u Beogradu i u radnim i područnim jedinicama širom zemlje. Električna vozila omogućavaju efikasniju dostavu pošiljaka, uštede u troškovima, bolje uslove rada zaposlenih, ne emituju štetne gasove i buku, a uz manju potrošnju energije prelaze veće razdaljine u poređenju sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.