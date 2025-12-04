Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu za 2025. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu od 4. do 31. decembra 2025. godine, zaključno, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Ovim pozivom obuhvaćene su investicije koje su u potpunosti realizovane u periodu od dana isteka roka za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po prethodnom Javnom pozivu, odnosno od 3. novembra 2024. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 1.500.000 dinara.

Ne propustiteNovčanikDRŽAVA DAJE PO 20.000 DINARA JEDNOJ GRUPI GRAĐANA! Evo do kada traje prijava i ko ima pravo da dobije novac
2222.jpg

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku: https://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-u-stocarstvu-2/.
Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od
7.30 do 15.30 časova.
Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, piše u saopštenju ovog ministarstva.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizUžice dodelilo subvencije poljoprivrednicima: Za 10 domaćinstava 10 traktora
dsc03553itoooo.jpg
NovčanikSjajne vesti za građane: Nova raspodela novca do kraja ove godine, proverite da li imate pravo na nju
Novčanice dinara
NovčanikPočela prijava za dve državne pomoći: Bespovratna sredstva za preduzetnice i dodatna pomoć za vinare
Novac
InfoBizKako do subvencija za porodične kuće? Država nudi veliku pomoć, evo ko ima pravo i kako da se prijavi
pvc pare