Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj objavila je javni poziv za dodelu subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2025. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Statutom grada Užica i aktuelnom Odlukom o gradskom budžetu.

Poziv je namenjen sufinansiranju nabavke energenata, za šta je u budžetu Užica za ovu godinu opredeljeno 12 miliona dinara. Subvencije će se odobravati za period od dana potpisivanja ugovora pa sve do 31. decembra 2025. godine.

Po donošenju odluke o tome ko će dobiti sredstva, grad će sa izabranim korisnicima zaključiti ugovore kojima će se precizno definisati prava i obaveze obe strane.

Rok za dostavljanje ponuda iznosi pet radnih dana od datuma objavljivanja poziva na zvaničnom sajtu grada Užica. Javni poziv je objavljen 18. novembra.

