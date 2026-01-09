Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 191 dinara za litar, a benzina 174 dinara, što je dinar jeftinije nego što smo do sada plaćali.

Nove cene derivata važiće do 16. januara.

Juče je premijer Đuro Macut najavio da država Srbija planira kupovinu većeg udela u Naftnoj kompaniji Srbije.

Kako je rekao, na taj način steći veću kontrolnu moć nad tom kompanijom.

- Razmatraćemo situaciju sa konačnim transformacijom vlasničkog udela kao što je predsednik Srbije i najavio. Imaćemo verovatno i mogućnost da uđemo sa većim procentom u vlasništvo koju, ako budemo imali mogućnost, treba apsolutno iskoristiti, čime ćemo i dobiti veću kontrolnu moć nad naftnom industrijom - rekao je predsednik Vlade Srbije