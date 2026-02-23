Slušaj vest

U svečanoj sali grada Leskovca u okviru projekta „Pružanje podrške interno raseljenim licima i povratnicima sa teritorije grada Leskovca i okruženja“, koji lokalna samouprava i organizacija ASB u partnerstvu realizuju, danas je uručeno 30 ugovora korisnicima o dodeli grantova u vidu opreme iz poljoprivredne i uslužne delatnosti.

Vrednost jednog granta je do 3.500 evra.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i direktor Kancelarije ASB u Srbiji, Gordan Velev su uručili ugovore.

Kako je istakao Cvetanović interno raseljena lica se suočavaju sa brojnim izazovima u suštinski najznačajnijim oblastima, od obrazovanja do održivog zapošljavanja, zbog čega ovim projektom lokalna samouprava i organizacija ASB pružaju konkretnu pomoć upravo onima, kojima je najpotrebnija.

„Zajedno realizujemo i projekat „Osnaženi“, koji za cilj ima poboljšanje pristupačnosti, razvoj socijalnih usluga ili opremanje kako bi se unapredila integracija za najmanje 150 osoba sa invaliditetom. Naša aktivna i produktivna saradnja na stvaranju boljih uslova za ekonomski razvoj osetljivih društvenih kategorija biće nastavljena i u narednom periodu, jer pre svega verujemo da predstavlja važan korak ka njihovoj socijalnoj inkluziji i osnaživanju“, poručio je Cvetanović.

Direktor Kancelarije ASB u Srbiji, Gordan Velev rekao je da realizacija ovog i sličnih projekata ne bi bila moguća bez finansijske podrške svih partnera, donatora, a pre svega Evropske unije.

Kako je dodao, jedna od komponenti projekta bile su i stručne biznis obuke, tokom kojih su korisnici imali mogućnost razvijanja održivih poslovnih ideja, ali i sticanja neophodnih znanja i veština za pokretanje ili razvoj poslovanja. Pored finansijske podrške, korisnicima će biti obezbeđena i stručna podrška i mentorski rad, sa ciljem jačanja ličnih kapaciteta i obezbeđivanja održivosti novoosnovanih ili unapređenih biznisa.

U ime korisnika grantova, obratile su se Milanka Ristanović i Ljubinka Ilić, zahvalivši se ovom prilikom gradu Leskovcu i partnerima na pruženoj pomoći i mogućnosti da unaprede ekonomski položaj svojih domaćinstava.