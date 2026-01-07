Slušaj vest

U određenim situacijama, keš vam može uštedeti novac, vreme – pa čak i sačuvati vas od prevare.

1. Kupovine koje možda vraćate

Ako postoji šansa da ćete proizvod vratiti, gotovina je najsigurnija opcija. Kada plaćate karticom, povraćaj novca često traje danima, jer se sredstva vraćaju na račun. Kod gotovinskog plaćanja, novac dobijate odmah, čim vratite robu.

2. Troškovi na putovanju

Na odmoru kartice mogu doneti neprijatna iznenađenja. Naknade za inostrane transakcije često su visoke, a plaćanje gotovinom pomaže vam da izbegnete dodatne troškove i lakše kontrolišete budžet. Kada imate unapred određenu količinu keša, manja je šansa da ćete potrošiti više nego što ste planirali.

3. Sitna, svakodnevna potrošnja

Stručnjaci savetuju da male kupovine – poput namirnica ili kafe – češće plaćate gotovinom. Keš smanjuje impulsivnu kupovinu i pomaže vam da realnije sagledate koliko novca trošite. Takođe, izbegavate moguće naknade i prekoračenja vezana za kartice.

4. Kupovina polovnih stvari od nepoznatih prodavaca

Kod kupovine polovne robe preko društvenih mreža ili oglasa, gotovina je najsigurnija opcija. Deljenje podataka sa kartice ili računa sa nepoznatim osobama povećava rizik od zloupotreba i prevara.

5. Plaćanje goriva

Na mnogim benzinskim pumpama gorivo je jeftinije ako se plaća gotovinom, jer se tako izbegavaju bankarske provizije. Razlika u ceni može biti značajna. Osim toga, plaćanje kešom smanjuje rizik od krađe podataka sa kartice putem uređaja za skimming, koji su već zabeleženi na pumpama.