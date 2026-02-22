Slušaj vest

Podrška u okviru ovog javnog poziva podrazumeva značajne investicije usmerene na unapređenje prerađivačkih kapaciteta – izgradnju i opremanje objekata, nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, kao i nabavku kompjuterskog hardvera i softvera. Cilj je modernizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava.

Podržani su projekti u sektorima prerade i marketinga mleka, mesa, jaja, ribe, voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja, čime se direktno osnažuje domaći lanac vrednosti – od primarne proizvodnje do konačnog proizvoda. Pravo na učešće imala su registrovana poljoprivredna gazdinstva – preduzetnici, privredna društva i zadruge.

Podrška u okviru Mere 3 iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Dodatnih 10% podrške odobreno je za projekte koji obuhvataju upravljanje otpadnim vodama, primenu principa cirkularne ekonomije i korišćenje obnovljivih izvora energije. Na ovaj način podstiču se održive investicije i usklađivanje domaće proizvodnje sa savremenim ekološkim i evropskim standardima.

Rangiranje je sprovedeno nakon detaljne provere uslova i konačnosti rešenja o odbacivanju pojedinih zahteva, čime je obezbeđena transparentnost i pravna sigurnost celokupnog postupka.

Podnosilac zahteva ima pravo na prigovor na svoje mesto na ovoj bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja bodovne liste na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Nakon odlučivanja po prigovorima, biće objavljena konačna rang-lista.

Sve informacije u vezi sa bodovnom listom dostupne su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja:

https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/

Dodatna pitanja mogu se uputiti putem elektronske pošte na adresu ipard.info@minpolj.gov.rs

ili putem broja telefona 011 3107 013, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Bodovnu listu možete preuzeti na zvaničnom sajtu Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.