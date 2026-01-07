Slušaj vest

Uslovi za penzionisanje žena u 2026. godini biće promenjeni, pa će one u penziju moći da odu sa 64 godine života i 15 godina staža osiguranja, dok je muškarcima za ispunjenje uslova potrebno 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja. Bez obzira na godine života osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja.

- U skladu sa odredbama Zakona o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomerati za po dva meseca godišnje, sve do 2032. godine kada će uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene biti izjednačeni sa uslovima koji važe za muškarce – 65 godina života i 15 godina staža osiguranja - navode u Fondu PIO.

Tako će uslov za penzionisanje žena u 2027. biti 64 godine i dva meseca života i 15 godina staža.

U 2025. godini uslov koji je trebalo da žene ispune da bi ostvarile pravo na starosnu penziju bio je 63 godine i 10 meseci života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Shutterstock

Zaposlene koje su žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji su važili u 2025. godini trebalo je da raskinu radni odnos i podnesu zahtev u 2025. godini.

Prevremeno penzionisanje

Uslovi za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju su od 2024. godine isti za muškarce i žene – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

- U slučaju prevremene starosne penzije, penzija se trajno umanjuje za 0,34 procenta za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a iznos umanjenja maksimalno može iznositi 20,4 odsto - podsećaju u Fondu PIO.

Broj prevremeno penzionisanih se povećava iz godine u godinu.

Prema podacima Fonda PIO, broj novih korisnika prevremene starosne penzije koji su ostvarili pravo u 2023. godini bio je 4.758 korisnika, a u 2024. godini 5.520 korisnika.

Koliko se čeka rešenje za penziju?

Prema podacima Fonda PIO za oktobar 2025. godine, ukupno ima 1.658.993 korisnika penzije. Prosečna penzija, prema podacima za oktobar 2025. godine, iznosi 50.686 dinara.

Fond PIO je građanima omogućio da na sajtu Fonda koriste elektronske servise koji im omogućavaju da onlajn izvrše uvid u svoje podatke koji se nalaze u bazi matične evidencije Fonda, da dobiju prediktivni iznos visine penzije, zatim da podnose zahteve za ostvarivanje prava preko e-Šaltera, kao i da korišćenjem elektronskih servisa prate kretanje svog predmeta.

Koja pravila važe za žene koje se penzionišu 2026. godine Foto: Shutterstock

U Fondu PIO navode da posvećeno rade na digitalizaciji poslovnih procesa i da je 27. novembra prošle godine počeo sa radom novi program u osnovnoj delatnosti, koji će ubrzati postupak donošenja rešenja o pravima iz PIO.

Kako su objasnili, u pitanju je nova aplikacija matične evidencije osiguranika, koja će pored ubrzavanja procedure izdatih rešenja, pomoći i u ostalim delatnostima Fonda PIO.

Podsećaju da je zakonski rok za donošenje rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja je do 60 dana i navode da za 90,3 odsto zahteva Fond donosi rešenja u ovom roku.