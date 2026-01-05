Penzije u Nemačkoj nisu na zavidnom nivou

Od jutros, svi penzioneri su imali priliku da podignu uvećana primanja!

Prvi će uvećane penzije dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, dok će isplata za penzionere iz kategorije zaposlenih i poljoprivrednika uslediti u narednim danima, u skladu s utvrđenim kalendarom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Povećanje od 12,2 odsto znači da će, na primer, penzija od 40.000 dinara biti uvećana za oko 4.880 dinara, dok će penzioneri s penzijom od 60.000 dinara mesečno dobijati približno 7.300 dinara više.

Iz Fonda PIO ranije je saopšteno da se penzije redovno isplaćuju i da su sredstva za uvećanje obezbeđena, te da će se isplata odvijati bez kašnjenja. Usklađivanje penzija ima za cilj očuvanje životnog standarda najstarijih građana, posebno u uslovima rasta troškova života.

Penzioneri mogu proveriti tačan iznos uvećane penzije putem zvaničnih kanala Fonda PIO ili u poslovnicama banaka i poštama, u zavisnosti od načina isplate.

"Ko kaže da ovo nije lepo, taj je lud!", rekla je jedna sagovornica.

"Hvala Vučiću!", kaže drugi penzioner.

"Već sam podigao penziju, naravno da sam zadovoljan", kaže treći.

"Ne verujem da je država mogla da podigne penzije više od ovoga. Radi se o ekonomiji, kao u porodici", ocenio je gospodin.

"Naš je cilj da do kraja 2027. godine, za tačno dve godine, prosečna penzija bude 650 evra. Nadam se da ćemo uspeti, a za to nam je potrebna dobra i snažna stopa rasta i u 2026. i u 2027. godini", rekao je Vučić prethodno.