Dobra vest za sve penzionere! Od januara startuje uvećanje penzije: "U planu su i dalja povećanja"
Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da država ne ulaže samo u velike i vredne infrastrukturne projekte, već da brine i o običnim ljudima u malim mestima. Kako kaže, penzionerima će 4. i 5. januara biti isplaćene uvećane penzije i najavio da će one nastaviti da rastu i sledeće godine.
Ibro Ibrahimović ,savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića kaže:
- Ne radi se sve pred izbore. Svaka mera i svako pitanje se ne gledaju iz ugla rejtinga, a penzije su dobar primer kako rukovodstvo postupa državnički, mudro, bez obzira na to da li im potezi donose političke rejtinge. Godine 2014. je došlo do smanjenja penzija i plata u javnoj upravi. Jako teška odluka koju bi malo koji državnik doneo, pogotovo kada ste nasledili kasu koja je bila pred bankrotom - kaže Ibrahimović.
U planu dalja povećanja penzija
On dodaje da ova odluka nije donela politički rejting, ali 10 godina kasnije penzije su redovne, a penzioneri mogu dostojanstveno da žive.
- U planu su dalja povećanja penzija. Svi mislimo da je najvažnije pitanje danas čovek. Ako se nečemu radujem u današnjoj politici je što se državnik obraća običnom čoveku i penzioneru. Danas kada je teško živeti u svakoj zemlji, a rukovodstvo pokaže zabrinutost za običnog čoveka, penzionera, kako bi im omogućili dostojanstven život - kaže Ibrahimović.
Ibrahimović podseća da je ova godina bila teška za Srbiju što je i usporilo razvoj države.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs