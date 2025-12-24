Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da država ne ulaže samo u velike i vredne infrastrukturne projekte, već da brine i o običnim ljudima u malim mestima. Kako kaže, penzionerima će 4. i 5. januara biti isplaćene uvećane penzije i najavio da će one nastaviti da rastu i sledeće godine.

Ibro Ibrahimović ,savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića kaže:

- Ne radi se sve pred izbore. Svaka mera i svako pitanje se ne gledaju iz ugla rejtinga, a penzije su dobar primer kako rukovodstvo postupa državnički, mudro, bez obzira na to da li im potezi donose političke rejtinge. Godine 2014. je došlo do smanjenja penzija i plata u javnoj upravi. Jako teška odluka koju bi malo koji državnik doneo, pogotovo kada ste nasledili kasu koja je bila pred bankrotom - kaže Ibrahimović.

U planu dalja povećanja penzija

On dodaje da ova odluka nije donela politički rejting, ali 10 godina kasnije penzije su redovne, a penzioneri mogu dostojanstveno da žive.

- U planu su dalja povećanja penzija. Svi mislimo da je najvažnije pitanje danas čovek. Ako se nečemu radujem u današnjoj politici je što se državnik obraća običnom čoveku i penzioneru. Danas kada je teško živeti u svakoj zemlji, a rukovodstvo pokaže zabrinutost za običnog čoveka, penzionera, kako bi im omogućili dostojanstven život - kaže Ibrahimović.

Ibrahimović podseća da je ova godina bila teška za Srbiju što je i usporilo razvoj države.

