Veliki broj budućih penzionera umesto konačnog dobija privremeno rešenje o penziji, takozvanu akontaciju, što često izaziva pitanja i nedoumice da li je taj iznos trajan, da li može doći do promene i šta se dešava ukoliko je tokom tog perioda isplaćeno više ili manje novca.

Privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije donosi se u slučajevima kada su ispunjeni uslovi za penzionisanje, ali Fond PIO, na osnovu raspoloživih podataka iz matične evidencije, još uvek ne može da utvrdi tačnu i konačnu visinu penzije.

U samom rešenju precizno se navode razlozi zbog kojih nije moguće odmah doneti konačnu odluku, a to je najčešće zbog nepotpunih podataka o stažu osiguranja ili o uplaćenim doprinosima.

Kako se utvrđuje konačan iznos penzije

Fond PIO po službenoj dužnosti pribavlja nedostajuće podatke i, kada se uklone razlozi privremenosti, donosi konačno rešenje o visini penzije.

Ukoliko u roku od tri godine od dana kada privremeno rešenje postane pravosnažno ne budu utvrđene sve potrebne činjenice, akontativni iznos penzije automatski se smatra konačnim, o čemu Fond PIO donosi posebno rešenje.

Šta ako je isplaćen manji ili veći iznos

Ako se naknadno utvrdi da je korisniku tokom privremenog perioda isplaćivana niža penzija od one koja mu konačno pripada, Fond PIO razliku isplaćuje jednokratno i u celosti.

U situaciji kada se ustanovi da je korisniku isplaćen veći iznos od konačno utvrđenog, Fond donosi rešenje kojim se nalaže povraćaj preplaćenih sredstava. Način vraćanja dogovara se između korisnika i Fonda.

Ukoliko dogovor izostane, Fond ima zakonsko pravo da obustavlja do jedne trećine mesečnog iznosa penzije sve dok se preplaćeni iznos ne nadoknadi.

Rok za donošenje rešenja

Zakonom je predviđeno da postupak donošenja rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja traje najduže 60 dana, a u oko 90 odsto slučajeva Fond PIO rešenja donosi u tom roku.

Produženje postupka dešava se isključivo u situacijama kada nedostaju podaci za određene periode osiguranja, dok se ne obezbede potrebne informacije.

Kako budući penzioneri mogu ubrzati postupak

Fond PIO preporučuje građanima da blagovremeno provere podatke o svom radnom stažu i uplaćenim doprinosima. Uvid u lične podatke moguć je ne samo na šalterima Fonda, već i putem zvaničnog internet sajta, uz korišćenje jedinstvenog PIN koda.

PIN kod se izdaje besplatno na šalterima svih filijala i službi Fonda PIO, uz ličnu kartu i popunjen zahtev, a može se koristiti neograničeno, uz potpunu zaštitu ličnih podataka.