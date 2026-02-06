Slušaj vest

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu umanji celokupan iznos računa za struju.

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Zaključkom su preduzeća Elektromreža Srbije i Elektrodistribucija Srbije zadužena da snabdevačima električne energije dostave podatke o područjima u kojima je došlo do prekida u snabdevanju strujom u januaru ove godine, kao i podatke o krajnjim kupcima električne energije sa tih područja kod kojih je došlo do nenajavljenih prekida u snabdevanju električnom energijom duže od 24 časa kumulativno.