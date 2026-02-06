Slušaj vest

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu umanji celokupan iznos računa za struju.

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Zaključkom su preduzeća Elektromreža Srbije i Elektrodistribucija Srbije zadužena da snabdevačima električne energije dostave podatke o područjima u kojima je došlo do prekida u snabdevanju strujom u januaru ove godine, kao i podatke o krajnjim kupcima električne energije sa tih područja kod kojih je došlo do nenajavljenih prekida u snabdevanju električnom energijom duže od 24 časa kumulativno.

Takođe, ta preduzeća zadužena su i da snose troškove umanjenja računa u celini za krajnje kupce i da po realizaciji sačine Izveštaj o sprovođenju zaključka i dostave ga Vladi, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Ne propustiteNovčanikKo ima pravo na umanjenje računa za struju: Na listi još četiri grupe građana
račun za struju
NovčanikKako da vam bojler traje duže i manje troši struju? Svi mogu da imaju manje račune zbog toga, samo uradite 1 stvar
Bojler
NovčanikPROMENE NA OKTOBARSKIM RAČUNIMA ZA STRUJU! Detaljan vodič - kako da ostvarite popuste, samo jedan popust više ne važi, smanjen prag ulaska u Crvenu tarifu
rac-un-bropjilo.jpg
NovčanikJEDNA CAKA MOŽE DA PREPOLOVI VAŠ RAČUN ZA STRUJU! Žene je posebno koriste kad kuvaju, a ušteda je ogromna
Osoba špatulom riba zagorelu hranu sa tiganja