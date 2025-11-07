Slušaj vest

Tokom grejne sezone umanjene račune za električnu energiju ima oko 170.000 domaćinstava, što je oko 100.000 više nego prošle godine, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

„U oktobru je oko 103.000 novih domaćinstava dobilo status energetski ugroženog kupca, samim tim i niže račune za električnu energiju. Novina u ovoj grejnoj sezoni je da oko 95.000 penzionera sa minimalnim penzijama, koji imaju brojilo na svoje ime, ima manje račune za 1.000 dinara mesečno do kraja grejne sezone, a imaće i dodatno umanjenje za redovno plaćanje računa. To znači, na primer, da će penzionerima sa prosečnom potrošnjom električne energije tokom zime, račun moći da bude umanjen za gotovo trećinu“, rekla je Đedović Handanović.

Veći broj građana obuhvaćen olakšicama za energetski ugrožene kupce tokom ove grejne sezone rezultat je izmena propisa koje je Vlada usvojila na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, navela je ministarka.

Foto: Shutterstock

Ona je naglasila da će u periodu od oktobra do marta, pored primalaca socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i naknada za tuđu pomoć i negu, status energetski ugroženog kupca i umanjene račune za električnu energiju, moći da ostvare i građani koji imaju ostvaruju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

„Ove grejne sezone prvi put su u ovu kategoriju uključeni i borci, vojni invalidi, civilni invalida rata ili primaoci porodične invalidnine, jer nam je cilj da što veći broj građana koji pripadaju socijalno osetljivim kategorijama, a ima brojilo na svoje ime, ostvari pravo na olakšice. Postupak je maksimalno pojednostavljen i ostvaruje se samo uz podnet zahtev uz lokalnoj samoupravi, dok će penzioneri sa minimalnim primanjima ovo pravo ostvarivati bez prijavljivanja“, navela je ministarka.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta ne važi ni snižavanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Energetski ugroženi kupci, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije tokom čitave grejne sezone, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 odsto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.